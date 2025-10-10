Евгений Кузнецов рассказал, почему выбрал «Металлург»

— Да полно! Колхозников, которые всякую ерунду несут, хватает. Я уже устал отбиваться от них. Хейт — невероятный, но у меня вокруг себя как будто забор — все пропускаю мимо ушей. Даже те, кто пишет гадости, на следующий день подходят, обнимаются, просят фото. Мое имя часто используют, чтобы хайпануть. Но я не обижаюсь. Это эмоции, без них никуда. Люди живут хоккеем, переживают за свою команду. Я был, есть и буду воспитанником челябинского хоккея и горжусь этим. Но жизнь непредсказуема — никогда не знаешь, где окажешься дальше, — сказал Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу».