Евгений Кузнецов рассказал, почему выбрал «Металлург»

— Как приняли финальное решение в пользу «Металлурга»?
— Все просто. Созвонились, обсудили — и обоюдно решили. У меня было огромное желание играть ближе к дому. После того как стало понятно, что в «Тракторе» я не нужен, никаких обид не было. Это спортивный принцип, все нормально. Поступило предложение от «Металлурга» — я сразу согласился.
— Ждали звонка из «Трактора»?
— Нет. Я долго был в Челябинске, разговоры какие-то шли. С огромным уважением отношусь к решению «Трактора». У них свое видение. Нет так нет — жизнь на этом не заканчивается. Рад, что поступило предложение от «Металлурга». Все сложилось обоюдно. Надеюсь, в этом сезоне получится сыграть в Челябинске.
— Мы оба из одного региона: я — магнитогорец, вы — челябинец. Для тех, кто не из Челябинской области, можете объяснить «теплые» отношения между этими городами?
— (Смеется) Теплоты там ноль! Конечно, в кавычках. Если бы мне кто-то раньше сказал, что буду играть в «Металлурге», я бы не поверил. Даже год назад — только улыбнулся бы. А сейчас у меня есть возможность побывать на другой стороне, узнать город, болельщиков, проникнуться атмосферой. Мне многие говорили: здесь, как и в Челябинске, люди не просто сидят на трибунах — они реально разбираются в хоккее. Это классно. Здесь не нужно ничего говорить — просто играй, и болельщик тебя полюбит.
— Друзья подшучивали? Мол, «Жек, как ты мог — к магнитогорцам поехал»?
— Да полно! Колхозников, которые всякую ерунду несут, хватает. Я уже устал отбиваться от них. Хейт — невероятный, но у меня вокруг себя как будто забор — все пропускаю мимо ушей. Даже те, кто пишет гадости, на следующий день подходят, обнимаются, просят фото. Мое имя часто используют, чтобы хайпануть. Но я не обижаюсь. Это эмоции, без них никуда. Люди живут хоккеем, переживают за свою команду. Я был, есть и буду воспитанником челябинского хоккея и горжусь этим. Но жизнь непредсказуема — никогда не знаешь, где окажешься дальше, — сказал Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Летом 2024 года Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ и подписал четырехлетний контракт с петербургским СКА. Сообщалось, что в контракте игрока были предусмотрены различные личные и командные бонусы, общая сумма которых могла доходить до одного миллиарда рублей.
За СКА Кузнецов провел 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 40 (13+27) очков. Клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в шести матчах московскому «Динамо» (2−4). На следующий день после вылета СКА расторг контракт с Кузнецовым.