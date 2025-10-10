Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.03
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.28
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.01
П2
5.06
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
0
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
0
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2

Евгений Кузнецов рассказал, почему выбрал «Металлург»

Хоккеист Евгений Кузнецов объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Металлурге», а не возвращаться в родной «Трактор».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Металлург"

— Как приняли финальное решение в пользу «Металлурга»?

— Все просто. Созвонились, обсудили — и обоюдно решили. У меня было огромное желание играть ближе к дому. После того как стало понятно, что в «Тракторе» я не нужен, никаких обид не было. Это спортивный принцип, все нормально. Поступило предложение от «Металлурга» — я сразу согласился.

— Ждали звонка из «Трактора»?

— Нет. Я долго был в Челябинске, разговоры какие-то шли. С огромным уважением отношусь к решению «Трактора». У них свое видение. Нет так нет — жизнь на этом не заканчивается. Рад, что поступило предложение от «Металлурга». Все сложилось обоюдно. Надеюсь, в этом сезоне получится сыграть в Челябинске.

— Мы оба из одного региона: я — магнитогорец, вы — челябинец. Для тех, кто не из Челябинской области, можете объяснить «теплые» отношения между этими городами?

— (Смеется) Теплоты там ноль! Конечно, в кавычках. Если бы мне кто-то раньше сказал, что буду играть в «Металлурге», я бы не поверил. Даже год назад — только улыбнулся бы. А сейчас у меня есть возможность побывать на другой стороне, узнать город, болельщиков, проникнуться атмосферой. Мне многие говорили: здесь, как и в Челябинске, люди не просто сидят на трибунах — они реально разбираются в хоккее. Это классно. Здесь не нужно ничего говорить — просто играй, и болельщик тебя полюбит.

— Друзья подшучивали? Мол, «Жек, как ты мог — к магнитогорцам поехал»?

— Да полно! Колхозников, которые всякую ерунду несут, хватает. Я уже устал отбиваться от них. Хейт — невероятный, но у меня вокруг себя как будто забор — все пропускаю мимо ушей. Даже те, кто пишет гадости, на следующий день подходят, обнимаются, просят фото. Мое имя часто используют, чтобы хайпануть. Но я не обижаюсь. Это эмоции, без них никуда. Люди живут хоккеем, переживают за свою команду. Я был, есть и буду воспитанником челябинского хоккея и горжусь этим. Но жизнь непредсказуема — никогда не знаешь, где окажешься дальше, — сказал Кузнецов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Летом 2024 года Кузнецов вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ и подписал четырехлетний контракт с петербургским СКА. Сообщалось, что в контракте игрока были предусмотрены различные личные и командные бонусы, общая сумма которых могла доходить до одного миллиарда рублей.

За СКА Кузнецов провел 45 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 40 (13+27) очков. Клуб из Санкт-Петербурга вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв в шести матчах московскому «Динамо» (2−4). На следующий день после вылета СКА расторг контракт с Кузнецовым.