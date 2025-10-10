Кузнецов объяснил причины, по которым СКА расторг с ним контракт

Российский хоккеист Евгений Кузнецов объяснил, почему СКА было принято решение расторгнуть с ним контракт.
«Коллектив был хороший, скандалов тоже не было, просто с декабря все пошло не так: две травмы, потом плей-офф скомканный. Задачу не выполнили, поэтому пошла такая реакция у руководства», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».
Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что СКА расторг долгосрочный контракт с нападающим Кузнецовым. В это же межсезонье с поста главного тренера ушел Роман Ротенберг, который возглавлял команду три сезона. Молодые и талантливые игроки: Иван Демидов и Арсений Грицюк летом отправились продолжать карьеру за океаном.
Сейчас пост главного тренера СКА занимает Игорь Ларионов, на счету его команды в новом сезоне пока только 13 очков. Команда занимает девятую строчку на Западе, не попадая в зону плей-офф. На данный момент у команды серия из пяти поражений.
Евгений Кузнецов продолжил карьеру в «Металлурге», подписав контракт 1 октября, и в первом же для себя матче, с «Торпедо», отметился голевой передачей, которая позволила обыграть нижегородцев. При этом, его кэпхит в 10 млн рублей назвали в клубе одним из самых скромных.