Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
0
:
ЦСКА
3
Все коэффициенты
П1
22.00
X
10.50
П2
1.10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.95
П2
5.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Кузнецов объяснил причины, по которым СКА расторг с ним контракт

Форвард был частью питерского клуба с лета 2024 до апреля 2025.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Металлург»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов объяснил, почему СКА было принято решение расторгнуть с ним контракт.

«Коллектив был хороший, скандалов тоже не было, просто с декабря все пошло не так: две травмы, потом плей-офф скомканный. Задачу не выполнили, поэтому пошла такая реакция у руководства», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что СКА расторг долгосрочный контракт с нападающим Кузнецовым. В это же межсезонье с поста главного тренера ушел Роман Ротенберг, который возглавлял команду три сезона. Молодые и талантливые игроки: Иван Демидов и Арсений Грицюк летом отправились продолжать карьеру за океаном.

Сейчас пост главного тренера СКА занимает Игорь Ларионов, на счету его команды в новом сезоне пока только 13 очков. Команда занимает девятую строчку на Западе, не попадая в зону плей-офф. На данный момент у команды серия из пяти поражений.

Евгений Кузнецов продолжил карьеру в «Металлурге», подписав контракт 1 октября, и в первом же для себя матче, с «Торпедо», отметился голевой передачей, которая позволила обыграть нижегородцев. При этом, его кэпхит в 10 млн рублей назвали в клубе одним из самых скромных.