«Спартак» — «Динамо» Москва 23 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Спартак» — «Динамо» Москва начнется в 19:30 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажут «Кинопоиск» и KHL Prime.
Два дня назад «Спартак» провел один из самых удивительных матчей сезона. Красно-белые вели 3:1, проигрывали в 3-м периоде 3:6 «Шанхаю», но смогли сравнять счет и победить по буллитам. В сентябре у команды Жамнова был похожий камбэк — с 2:5 с ЦСКА. У «Спартака» репутация валидольной команды, это признает и сам главный тренер. Лидеры красно-белых играют неровно, допускают ошибки, но при этом они хороши у чужих ворот. Сегодня у «Спартака» не сыграют Порядин и Ружичка — два лучших бомбардира клуба.
У «Динамо» больше стабильности: и в игре, и в результатах. В октябре бело-голубые выиграли 5 матчей из 7. Перед дерби команда Кудашова обменялась победами с «Шанхаем» и уступила «Локомотиву» (2:3). Динамовцы пока на 8-м месте в конференции, при этом по потерянным очкам они наравне со «Спартаком». В целом, на Западе команды со 2-го места по 9-е находятся в плотной борьбе. У «Динамо» травмирован форвард Мамин, еще одного новичка Броссо клуб обменял в «Салават Юлаев».
«Спартак» и «Динамо» еще не встречались в этом сезоне. В прошлой регулярке команды одержали по две победы. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры считают, что в московском дерби нет фаворита. На победу «Спартака» в основное время предлагают коэффициент 2,28, на победу «Динамо» — 2,90. Тотал меньше 5,5 стоит 1,94, тотал больше 5,5 — 1.90.