«Спартак» — «Динамо» Москва 23 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У «Динамо» больше стабильности: и в игре, и в результатах. В октябре бело-голубые выиграли 5 матчей из 7. Перед дерби команда Кудашова обменялась победами с «Шанхаем» и уступила «Локомотиву» (2:3). Динамовцы пока на 8-м месте в конференции, при этом по потерянным очкам они наравне со «Спартаком». В целом, на Западе команды со 2-го места по 9-е находятся в плотной борьбе. У «Динамо» травмирован форвард Мамин, еще одного новичка Броссо клуб обменял в «Салават Юлаев».