Бучневич забросил первую шайбу в сезоне в своем 600-м матче НХЛ

У гостей хет-трик оформил Логан Кули (6', 8', 11'), дубль на счету Клейтона Келлера (40', 59'), еще по одной шайбе забросили Иэн Коул (4') и Ник Шмальц (50'). У хозяев отличились Пиус Зутер (26'), Павел Бучневич (28'), Натан Уокер (43') и Филип Броберг (46').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в четвертой и шестой шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету 27-летнего россиянина после 8 сыгранных матчей 5 (1+4) набранных очков.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил первую шайбу в сезоне, реализовав большинство. 30-летний россиянин проводил свой юбилейный 600-й матч в НХЛ. Всего на счету 30-летнего россиянина в этом сезоне после 7 сыгранных матчей 5 (1+4) набранных очков.
«Юта» одержала пятую победу подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 26 октября, клуб из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет против «Миннесоты».
«Сент-Луис» проиграл три из четырех последних матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Запада. В этот же день «блюзмены» на выезде сыграют против «Детройта».
Джим Монтгомери
Андре Туриньи
Жоэль Хофер
(00:00-07:57)
Карел Веймелка
Джордан Биннингтон
(07:57-57:22)
Джордан Биннингтон
(c 58:20)
03:18
Иэн Коул
(Йон Петерка, Логан Кули)
06:07
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Йон Петерка)
07:57
Логан Кули
(Дилан Гюнтер, Олли Мяяття)
08:16
Оскар Сундквист
10:34
Оскар Сундквист
10:55
Логан Кули
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
25:58
Пиус Сутер
(Матье Джозеф, Колтон Парэйко)
25:58
Натан Уокер
25:58
Тайлер Такер
25:58
Лоусон Крауз
25:58
Михаил Сергачев
25:58
Майкл Карконе
27:13
Павел Бучневич
(Джордан Кайру, Роберт Томас)
28:29
Брэйден Шенн
30:26
Клэйтон Келлер
36:41
Ник Шмальц
39:24
Клэйтон Келлер
(Йон Петерка, Ник Шмальц)
42:19
Натан Уокер
(Дилан Холлоуэй, Оскар Сундквист)
43:21
Дилан Гюнтер
45:43
Филип Броберг
(Колтон Парэйко, Оскар Сундквист)
48:14
Пиус Сутер
49:51
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
58:20
Клэйтон Келлер
(Барретт Хэйтон, Ник Шмальц)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит