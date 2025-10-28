«Спартак» — ЦСКА 28 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Спартак» — ЦСКА начнется в 19:30 мск и пройдет в «Мегаспорте». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko.
«Спартак» по-прежнему нестабилен, красно-белые еще ни разу в сезоне не выиграли три матча подряд. Так, после побед над «Адмиралом» и «Шанхаем» последовали 0:5 от московского «Динамо». После этого команда Жамнова разобралась с «Сочи» — 5:3 (на счету защитника Кина 4 голевые передачи). Сам тренер недоволен игроками, не все из них показывают свой уровень. Также в «Спартаке», по словам главного тренера, нет лидера. Как и в прошлом сезоне, красно-белые много забивают и много пропускают. Разница шайб у них 61−63. Так что 6-е место на Западе не удивляет.
ЦСКА пока занимает 7-ю строчку в таблице в своей конференции — и это несмотря на серию из 4 побед подряд. Армейцы справились с «Торпедо», минским «Динамо», СКА и «Амуром». Матч с Хабаровском получился непростым. Москвичам пришлось отыгрываться с 0:1 и отбиваться в 3-м периоде. ЦСКА уступил по броскам в створ — 21:33, команда Никитина вообще мало бросает по воротам. Тренер объясняет это так: качество игры не позволяет доминировать, а следовательно, и часто угрожать воротам соперника.
«Спартак» и ЦСКА уже провели один яркий матч в этой регулярке. Основное время тогда закончилось 5:5, а по буллитам выиграли красно-белые. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры согласны, что в этом матче шансы равны. На победу «Спартака» в основное время предлагают коэффициент 2,65, на победу ЦСКА — 2,50. Тотал меньше 5,5 стоит 1,90, тотал больше 5,5 — 1,94.