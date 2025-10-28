«Спартак» — ЦСКА 28 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» по-прежнему нестабилен, красно-белые еще ни разу в сезоне не выиграли три матча подряд. Так, после побед над «Адмиралом» и «Шанхаем» последовали 0:5 от московского «Динамо». После этого команда Жамнова разобралась с «Сочи» — 5:3 (на счету защитника Кина 4 голевые передачи). Сам тренер недоволен игроками, не все из них показывают свой уровень. Также в «Спартаке», по словам главного тренера, нет лидера. Как и в прошлом сезоне, красно-белые много забивают и много пропускают. Разница шайб у них 61−63. Так что 6-е место на Западе не удивляет.