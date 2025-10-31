Роман Ротенберг: Новосибирск лучше, чем Париж и Лондон

«Я говорил, что Новосибирск мне нравится больше, чем Париж. Но он и лучше Лондона тоже. Я — счастливый человек. Потому что за последние четыре года облетел всю нашу великую страну. Побывал во всех городах — и со сборной России, и с клубом КХЛ. Так вот, в Новосибирске особая атмосфера. Там чувствуется история города, а еще Российской империи, Советского Союза.



Новосибирск — это прекрасный театр. А как там любят хоккей! Это что‑то с чем‑то. Атмосфера на матчах новосибирской “Сибири” — это особенное чувство. Вспоминаются матчи сборной СССР, которые мы смотрели по телевизору. Это один из лучших городов в мире. Он точно лучше, чем Париж и Лондон, которые сейчас ведут борьбу со своими проблемами. Не будем сейчас это обсуждать, но города в России сейчас в целом развиваются. И не просто так мы в Новосибирске проводим международный турнир — это замечательная новость. Там новая арена построена, там искренне любят хоккей. Поэтому я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Новосибирск, когда мы там играем.



Отдельно хочу поздравить болельщиков “Сибири” с тем, что сегодня — день рождения их любимого клуба. И спасибо за то, что устроили флешмоб за мое назначение главным тренером “Сибири”, поставили десятки тысяч подписей. Я очень это ценю, прям до слез… Большая благодарность. Это говорит о том, что в Новосибирске очень любят хоккей. И когда люди с нами, это вызывает гордость и радость. Повторю, что новосибирские болельщики растрогали меня до слез», — сказал Ротенберг.