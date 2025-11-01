РУСАДА сократило срок бана игрока «Спартака» за кокаин в 48 раз

29 августа Морозов на Кубке мэра Москвы сдал положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. В середине сентября 25-летний хоккеист был отстранен. На этой неделе Морозов признался в том, что употреблял запрещенное вещество.
«Специалисты “Клевер Консалт” приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца.
“Клевер Консалт” и Иван Морозов благодарны РУСАДА за продемонстрированную справедливую и объективную позицию в рассмотрении такого сложного вопроса. Желаем Ивану скорейшего полноценного возвращения на лед и новых побед», — сказано в сообщении агентства.
Таким образом, дисквалификация Морозова официально завершилась 14 октября. На данный момент его контракт в «Спартаке» заморожен и игрок по нему не получает зарплату. В ближайшее время «красно-белым» предстоит определиться с будущим хоккеиста в команде.
Ранее «Клевер Консалт» представляли интересы нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева, который за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован на полгода, хотя изначально ему грозило отстранение на два года.
Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 62 (24+38) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. В воскресенье, 2 ноября, «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.