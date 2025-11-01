Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.65
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.70
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.90
X
5.04
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.46
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.52
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.43
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

РУСАДА сократило срок бана игрока «Спартака» за кокаин в 48 раз

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок отстранения нападающего «Спартака» Ивана Морозова с четырех лет до одного месяца. Об этом сообщает юридическое агентство «Клевер Консалт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29 августа Морозов на Кубке мэра Москвы сдал положительную допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. В середине сентября 25-летний хоккеист был отстранен. На этой неделе Морозов признался в том, что употреблял запрещенное вещество.

«Специалисты “Клевер Консалт” приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца.

“Клевер Консалт” и Иван Морозов благодарны РУСАДА за продемонстрированную справедливую и объективную позицию в рассмотрении такого сложного вопроса. Желаем Ивану скорейшего полноценного возвращения на лед и новых побед», — сказано в сообщении агентства.

Таким образом, дисквалификация Морозова официально завершилась 14 октября. На данный момент его контракт в «Спартаке» заморожен и игрок по нему не получает зарплату. В ближайшее время «красно-белым» предстоит определиться с будущим хоккеиста в команде.

Ранее «Клевер Консалт» представляли интересы нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева, который за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован на полгода, хотя изначально ему грозило отстранение на два года.

Морозов выступает за «Спартак» с 2023 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 62 (24+38) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. В воскресенье, 2 ноября, «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.