РУСАДА сократило срок бана игрока «Спартака» за кокаин в 48 раз

«Специалисты “Клевер Консалт” приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию. Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца.



“Клевер Консалт” и Иван Морозов благодарны РУСАДА за продемонстрированную справедливую и объективную позицию в рассмотрении такого сложного вопроса. Желаем Ивану скорейшего полноценного возвращения на лед и новых побед», — сказано в сообщении агентства.