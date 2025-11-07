Ричмонд
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» 7 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 7 ноября, «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» начнется в 19:00 мск и пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске. В прямом эфире игру можно посмотреть на КХЛ ТВ и «Кинопоиске».

«Нефтехимик» на своем примере показывает, как с небольшим бюджетом можно построить симпатичную команду, которая довольно успешно выступает. Нижнекамцы идут пятыми в Восточной конференции с отрывом в 8 очков от 9-го места. Команда Гришина выиграла 6 из последних 9 матчей. Два дня назад она справилась с финалистом Кубка Гагарина «Трактором» — 4:3. В составе нижнекамцев выделяется Белозеров, форвард в двух последних матчах забросил 5 шайб и сделал передачу. «Нефтехимик» забивает на уровне топовых команд — почти 3 гола за игру, пропускает при этом тоже довольно много.

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась после визита «Локомотива» в Уфу, но команда Козлова уже начала новую. 5 ноября она взяла верх над «Барысом» 2:1. Уфимцы недавно обновили вратарскую бригаду, вместо Самонова пришел Коновалов. У основного вратаря Вязового очень хорошая статистика: 94% отраженных бросков, он пропускает чуть меньше 2 шайб за игру. В атаке ярко играет 18-летний Жаровский, у него 6 голов и 9 передач в 15 играх. «Салават Юлаев» занимает 8-е место на Востоке, в его активе 20 очков — на 7 меньше, чем у «Нефтехимика».

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» встречались 25 октября, тогда сильнее были уфимцы (2:1). Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. Победа «Нефтехимика» в основное время стоит 2,38, а победа «Салавата Юлаева» — 2,70. Поставить на то, что каждая команда забьет больше 2,5 можно за 3,30.

