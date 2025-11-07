«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» 7 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Нефтехимик» на своем примере показывает, как с небольшим бюджетом можно построить симпатичную команду, которая довольно успешно выступает. Нижнекамцы идут пятыми в Восточной конференции с отрывом в 8 очков от 9-го места. Команда Гришина выиграла 6 из последних 9 матчей. Два дня назад она справилась с финалистом Кубка Гагарина «Трактором» — 4:3. В составе нижнекамцев выделяется Белозеров, форвард в двух последних матчах забросил 5 шайб и сделал передачу. «Нефтехимик» забивает на уровне топовых команд — почти 3 гола за игру, пропускает при этом тоже довольно много.