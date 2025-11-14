«Сибирь» — «Динамо» Москва 15 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Сибирь» — «Динамо» Москва начнется в 13:30 мск и пройдет на «Татнефть Арене» в Казани. В прямом эфире игру покажут КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
«Сибирь» — худшая команда КХЛ прямо сейчас. Новосибирцы проиграли 11 матчей подряд и упали на последнее место в Восточной конференции. До зоны плей-офф при этом — 5 очков. «Сибирь» начинала сезон с главным тренером Епанчинцевым. После 6 поражений в 10 матчах его заменил Буцаев. Но лучше не стало: «Сибирь» меньше всех забивает в КХЛ (2 гола за матч в среднем), а по пропущенным шайбам это предпоследняя команда лиги. Сибиряки только влетели минскому «Динамо» 0:7. Буцаев уверен, что проблема в плохом физическом состоянии игроков и в том, что они не выполняют его требования. Но менеджмент клуба, похоже, сделал выводы: появились инсайды, что Буцаева уволили.
В московском «Динамо» дела обстоят лучше, правда, бело-голубые проиграли три последних матча. За поражениями от СКА и «Шанхая» последовало еще одно — 4:5 от «Ак Барса». В Казани у «Динамо» хорошо сработало большинство, оно реализовало 3 попытки из 3. А вот Подъяпольский впервые в сезоне пропустил 5 шайб. Возможно, хоккеистам «Динамо» сейчас не хватает свежести, главный тренер Кудашов недавно отмечал, что у команды плотный календарь. Бело-голубые в среднем за матч забрасывают три шайбы, а пропускают 2,60.
«Динамо» выиграло три последних матча у «Сибири». В этом сезоне команды еще не встречались. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры считают фаворитом гостей. Победа «Динамо» в основное время стоит 1,68, а победа «Сибири» — 4,60. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,73, а на тотал больше 5,5 — 2,16.