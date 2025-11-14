«Сибирь» — «Динамо» Москва 15 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Сибирь» — худшая команда КХЛ прямо сейчас. Новосибирцы проиграли 11 матчей подряд и упали на последнее место в Восточной конференции. До зоны плей-офф при этом — 5 очков. «Сибирь» начинала сезон с главным тренером Епанчинцевым. После 6 поражений в 10 матчах его заменил Буцаев. Но лучше не стало: «Сибирь» меньше всех забивает в КХЛ (2 гола за матч в среднем), а по пропущенным шайбам это предпоследняя команда лиги. Сибиряки только влетели минскому «Динамо» 0:7. Буцаев уверен, что проблема в плохом физическом состоянии игроков и в том, что они не выполняют его требования. Но менеджмент клуба, похоже, сделал выводы: появились инсайды, что Буцаева уволили.