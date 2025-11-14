Ричмонд
«Сибирь» уволила второго главного тренера за сезон-2025/2026

Из новосибирского клуба уволили второго тренера за сезон.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Сибирь"

Вячеслав Буцаев покинул должность главного тренера «Сибири» после того как клуб проиграл 11 раз подряд. Об этом сообщает «Сибирь» в своих соцсетях.

Вячеслав Буцаев был назначен руководством 3 октября и проработал в клубе шесть недель. Все 11 матчей под его руководством команда проиграла. На пресс-конференциях Буцаев говорил о том, что у него есть доверие со стороны клуба и он не собирается уходить в отставку. В «Сибири» также назвали тренера, который будет исполнять обязанности вместо Буцаева.

«Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в тренерском штабе. Мы благодарим Вячеслава Геннадьевича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — пишет клуб.

Новосибирский клуб сейчас занимает последнее место в Восточной конференции. В межсезонье из команды ушли ключевые легионеры (нападающие Тейлор Бэк и Энди Андреофф, а также защитник Райан Мерфи), которых клуб заменить не смог. В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции, несколько сезонов провел в НХЛ.

Напомним, предшественником Буцаева на посту главного тренера «Сибири» был Вадим Епанчинцев. С ним команда на старте сезона проиграла 10 матчей из 11.