«Сибирь» уволила второго главного тренера за сезон-2025/2026

Вячеслав Буцаев был назначен руководством 3 октября и проработал в клубе шесть недель. Все 11 матчей под его руководством команда проиграла. На пресс-конференциях Буцаев говорил о том, что у него есть доверие со стороны клуба и он не собирается уходить в отставку. В «Сибири» также назвали тренера, который будет исполнять обязанности вместо Буцаева.