«Трактор» остался без тренера. Почему Бенуа Гру покинул клуб

«Бенуа Гру сообщил руководству “Трактора”, что покидает команду. Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде — в частности, что “Трактор” отпустил вратаря Зака Фукале и вместо него взял Криса Дригера. Команда играет так, что Гру понял: в этом сезоне он с ней ничего не добьется и далеко в плей‑офф зайти не сможет. Накопилось недовольство, которое в итоге выплеснулось в такое решение. Руководство “Трактора” сейчас в шоке», — сообщил источник «Матч ТВ».