«Трактор» остался без тренера. Почему Бенуа Гру покинул клуб

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в завтрашнем матче с «Металлургом» будет Рафаэль Рише. Источник «Матч ТВ» раскрыл причины ухода Гру из «Трактора».
«Бенуа Гру сообщил руководству “Трактора”, что покидает команду. Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде — в частности, что “Трактор” отпустил вратаря Зака Фукале и вместо него взял Криса Дригера. Команда играет так, что Гру понял: в этом сезоне он с ней ничего не добьется и далеко в плей‑офф зайти не сможет. Накопилось недовольство, которое в итоге выплеснулось в такое решение. Руководство “Трактора” сейчас в шоке», — сообщил источник «Матч ТВ».
«Контракт Гру действовал с прошлого сезона, не был никак изменен и улучшен, несмотря на то, что “Трактор” вышел в финал Кубка Гагарина. Новое соглашение не обсуждалось. Пока руководство “Трактора” не начало искать нового тренера. Возможно, после этой истории они вообще не захотят связываться с иностранцами», — добавил источник.
57-летний канадский специалист возглавлял челябинский клуб с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2024/2025 под руководством Гру «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей со счётом 1−4.
«Трактор» на данный момент занимает 6-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко за 28 матчей.
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Крис Дригер
Владимир Галкин
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Роман Горбунов, Кертис Волк)
14:02
Рид Буше
(Максим Осипов, Кертис Волк)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
29:59
Рид Буше
(Степан Хрипунов, Кертис Волк)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит