Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
7.80
П2
1.13
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
18.11
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.52
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.64
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
18.11
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.76
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2

«Трактор» остался без тренера. Почему Бенуа Гру покинул клуб

Челябинский «Трактор» официально объявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» в завтрашнем матче с «Металлургом» будет Рафаэль Рише. Источник «Матч ТВ» раскрыл причины ухода Гру из «Трактора».

«Бенуа Гру сообщил руководству “Трактора”, что покидает команду. Официальная формулировка — по семейным обстоятельствам. На самом же деле Бен просто перегорел. У него накопилось большое недовольство. Он не согласен со многими решениями в команде — в частности, что “Трактор” отпустил вратаря Зака Фукале и вместо него взял Криса Дригера. Команда играет так, что Гру понял: в этом сезоне он с ней ничего не добьется и далеко в плей‑офф зайти не сможет. Накопилось недовольство, которое в итоге выплеснулось в такое решение. Руководство “Трактора” сейчас в шоке», — сообщил источник «Матч ТВ».

«Контракт Гру действовал с прошлого сезона, не был никак изменен и улучшен, несмотря на то, что “Трактор” вышел в финал Кубка Гагарина. Новое соглашение не обсуждалось. Пока руководство “Трактора” не начало искать нового тренера. Возможно, после этой истории они вообще не захотят связываться с иностранцами», — добавил источник.

57-летний канадский специалист возглавлял челябинский клуб с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2024/2025 под руководством Гру «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей со счётом 1−4.

«Трактор» на данный момент занимает 6-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко за 28 матчей.

Трактор
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
Владимир Галкин
1-й период
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Роман Горбунов, Кертис Волк)
14:02
Рид Буше
(Максим Осипов, Кертис Волк)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
2-й период
29:59
Рид Буше
(Степан Хрипунов, Кертис Волк)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
3-й период
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит