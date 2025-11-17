Ричмонд
Дмитрий Рябыкин лишился должности в ярославском «Локомотиве»

Пресс-служба хоккейного клуба «Локомотив» объявила об уходе Дмитрия Рябыкина с поста помощника главного тренера «железнодорожников».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«ХК “Локомотив” информирует об изменениях в тренерском штабе основной команды. Контракт с тренером Дмитрием Рябыкиным расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит Дмитрия Анатольевича за работу.

Желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте «Локомотива».

Дмитрий Рябыкин заявил, что решение об увольнении приняло руководство клуба.

— Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал. Зачем?


Реакцию Боба Хартли на свое увольнение пока не знаю. Во вторник я уезжаю домой, в Москву. В планах дальше работать тренером в КХЛ, — приводит слова Рябыкина «Матч ТВ».

Рябыкин и нынешний наставник «Локомотива» Боб Хартли в сезоне-2020/21 помогли омскому «Авангарду» завоевать Кубок Гагарина.

В текущем сезоне КХЛ ярославский «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «железнодорожники» на своей площадке примут уфимский «Салават Юлаев».