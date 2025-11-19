Ричмонд
Защитник «Автомобилиста» об отставке Гру: «Достаточно неожиданно»

Даниил Карпович прокомментировал отставку Бенуа Гру из «Трактора».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

20-летний защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович рассказал, что был удивлен, узнав, что главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сложил полномочия и покинул пост.

«Отставке Бенуа Гру из “Трактора” был удивлен в любом случае, да. Достаточно неожиданно. Команда не так уж и плохо идет, но это хоккей, есть свои причины на это. Повлияла ли на решение главного тренера наша победа над “Трактором”? Ну, наверное, да, как видим», — сказал Карпович в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.

Напомним, 17 ноября стало известно, что главный тренер челябинской команды КХЛ принял решение сложить свои полномочия, заявив, что не видит себя больше во главе команды. Официальная версия отставки Бенуа Гру — это семейные обстоятельства в родной стране. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера стал Рафаэль Рише. Под его руководством клуб провел только один матч с «Металлургом» дома и проиграл в основное время со счетом 3:4.

Отметим, что в летний период «Трактор» лишился нескольких сильнейших игроков — Максим Шабанов, Виталий Кравцов уехали за океан, Зак Фукале стал часть минского «Динамо». Подписанные летом хоккеисты не смогли компенсировать потерю лидеров.

Трактор
1:5
1:2, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Николай Заварухин
Вратари
Крис Дригер
Владимир Галкин
1-й период
02:56
Алексей Бывальцев
09:11
Максим Осипов
13:27
Юрий Паутов
(Роман Горбунов, Кертис Волк)
14:02
Рид Буше
(Максим Осипов, Кертис Волк)
14:41
Владимир Жарков
14:41
Никита Шашков
18:18
Артемий Низамеев
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
2-й период
29:59
Рид Буше
(Степан Хрипунов, Кертис Волк)
33:42
Джош Ливо
33:42
Ярослав Бусыгин
37:57
Арсений Коромыслов
38:23
Максим Денежкин
(Роман Горбунов, Рид Буше)
39:03
Александр Кадейкин
3-й период
42:33
Александр Кадейкин
44:09
Кертис Волк
47:10
Стефан Да Коста
(Максим Денежкин, Брукс Мэйсек)
58:15
Кирилл Воробьев
59:08
Джордан Гросс
Статистика
Трактор
Автомобилист
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит