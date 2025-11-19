Защитник «Автомобилиста» об отставке Гру: «Достаточно неожиданно»

20-летний защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович рассказал, что был удивлен, узнав, что главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сложил полномочия и покинул пост.
«Отставке Бенуа Гру из “Трактора” был удивлен в любом случае, да. Достаточно неожиданно. Команда не так уж и плохо идет, но это хоккей, есть свои причины на это. Повлияла ли на решение главного тренера наша победа над “Трактором”? Ну, наверное, да, как видим», — сказал Карпович в беседе с корреспондентом SportMail Ариной Нуриахметовой.
Напомним, 17 ноября стало известно, что главный тренер челябинской команды КХЛ принял решение сложить свои полномочия, заявив, что не видит себя больше во главе команды. Официальная версия отставки Бенуа Гру — это семейные обстоятельства в родной стране. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера стал Рафаэль Рише. Под его руководством клуб провел только один матч с «Металлургом» дома и проиграл в основное время со счетом 3:4.
Отметим, что в летний период «Трактор» лишился нескольких сильнейших игроков — Максим Шабанов, Виталий Кравцов уехали за океан, Зак Фукале стал часть минского «Динамо». Подписанные летом хоккеисты не смогли компенсировать потерю лидеров.
