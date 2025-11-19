Кудашов — об увольнении из «Динамо»: Очень скверно, неприятно

Алексей Кудашов высказался о своем увольнении с поста главного тренера московского «Динамо».
— Для всех это стало крайне неожиданным решением. Тем более новость прилетела в воскресенье вечером — когда «Динамо» вернулось с выезда, победив «Сибирь», и вообще команда шла наверх в таблице. Как вам сообщили об отставке?
— Я не хочу называть какие-то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому-то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали.
— Ваша отставка назревала?
— Это сложная история. Даже не хочу в этом вдаваться, как все было. Это очень скверно и неприятно.
— Это стало для вас неожиданностью?
— Честно скажу: эту команду мы начинали строить со спортивным директором Алексеем Сопиным. И когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий — и неожиданностью, наверное, это не стало. Я знал, как и что будет. Оставалось понять, как все получится технически, — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».
По данным СМИ, Алексей Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.
Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф «бело-голубые» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).
В этом сезоне «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В четверг, 20 ноября, бело-голубые дома сыграют против «Сибири». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.