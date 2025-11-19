Кудашов — об увольнении из «Динамо»: Очень скверно, неприятно

— Честно скажу: эту команду мы начинали строить со спортивным директором Алексеем Сопиным. И когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий — и неожиданностью, наверное, это не стало. Я знал, как и что будет. Оставалось понять, как все получится технически, — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».