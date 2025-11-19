Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20.11
Вашингтон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
20.11
Баффало
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.51
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
20.11
Миннесота
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.49
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
20.11
Анахайм
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.58
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Юта
2
П1
X
П2

Кудашов — об увольнении из «Динамо»: Очень скверно, неприятно

17 ноября Алексей Кудашов объявил о решении покинуть пост главного тренера московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алексей Кудашов высказался о своем увольнении с поста главного тренера московского «Динамо».

— Для всех это стало крайне неожиданным решением. Тем более новость прилетела в воскресенье вечером — когда «Динамо» вернулось с выезда, победив «Сибирь», и вообще команда шла наверх в таблице. Как вам сообщили об отставке?

— Я не хочу называть какие-то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому-то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали.

— Ваша отставка назревала?

— Это сложная история. Даже не хочу в этом вдаваться, как все было. Это очень скверно и неприятно.

— Это стало для вас неожиданностью?

— Честно скажу: эту команду мы начинали строить со спортивным директором Алексеем Сопиным. И когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий — и неожиданностью, наверное, это не стало. Я знал, как и что будет. Оставалось понять, как все получится технически, — приводит слова Кудашова «Матч ТВ».

По данным СМИ, Алексей Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.

Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф «бело-голубые» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).

В этом сезоне «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В четверг, 20 ноября, бело-голубые дома сыграют против «Сибири». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.