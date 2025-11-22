«Локомотив» — «Амур» 22 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Локомотив» продолжает лидировать на Западе, но уйти в отрыв ему не дают «Торпедо», «Северсталь» и минское «Динамо». У ярославцев идет домашняя серия из 5 матчей, в двух играх из трех они уступили — «Барысу» 0:4 и «Шанхаю» 3:4 в овертайме. С китайским клубом поначалу игра складывалась хорошо, «Локо» вел 2:0 и 3:1, но не выстоял в конце 3-го периода. По словам Хартли, хоккеисты расслабились после 40 минут игры и допустили слишком много ошибок. Позиции канадского тренера в ярославском клубе, похоже, не очень прочны. Появились инсайды, что им недовольны в руководстве «Локо». Недавно был уволен помощник Хартли Дмитрий Рябыкин.