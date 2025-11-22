Ричмонд
«Локомотив» — «Амур» 22 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 22 ноября, «Локомотив» играет с «Амуром» в КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Локомотив"

Матч «Локомотив» — «Амур» начнется в 17:00 мск и пройдет на «Арене 2000». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

«Локомотив» продолжает лидировать на Западе, но уйти в отрыв ему не дают «Торпедо», «Северсталь» и минское «Динамо». У ярославцев идет домашняя серия из 5 матчей, в двух играх из трех они уступили — «Барысу» 0:4 и «Шанхаю» 3:4 в овертайме. С китайским клубом поначалу игра складывалась хорошо, «Локо» вел 2:0 и 3:1, но не выстоял в конце 3-го периода. По словам Хартли, хоккеисты расслабились после 40 минут игры и допустили слишком много ошибок. Позиции канадского тренера в ярославском клубе, похоже, не очень прочны. Появились инсайды, что им недовольны в руководстве «Локо». Недавно был уволен помощник Хартли Дмитрий Рябыкин.

«Амур» в прошлом сезоне рано выбыл из борьбы за плей-офф. Хабаровский клуб занял в итоге на Востоке 11-е место с разницей шайб «минус 85». В этом чемпионате «тигры» настроены более серьезно. Сейчас они на 8-м месте в первую очередь за счет более надежной игры защитников и вратарей. Разница шайб — всего «минус 8». «Амур» приехал в Ярославль из Челябинска, где одолел «Трактор» — 6:4. Героем матча стал голкипер Дорожко, он отбил 44 броска из 48. 27-летний голкипер пришел из «Витязя», Дорожко сейчас — один из лучших вратарей лиги, его процент отражения бросков 93,3.

Год назад «Локо» разгромил «Амур» на своем льду 5:0. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры не сомневаются в победе фаворита. На то, что «Локомотив» выиграет в основное время, можно поставить за 1,39, а на успех «Амура» — за 6,90. По голам ясности меньше: на тотал меньше 5,5 предлагают 1,74, на тотал больше 5,5 — 2,14.

