«Лада» подписала контракты с двумя экс-игроками НХЛ

До переезда в КХЛ в 2021 году Юрчо и Граовац выступали в НХЛ. На счету Юрчо 231 матч за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас», в которых он набрал 55 (23+32) очков. Граовац провел 84 матча за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер», набрав в общей сложности 15 (12+3) очков.