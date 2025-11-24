Ричмонд
«Лада» подписала контракты с двумя экс-игроками НХЛ

Хоккейный клуб «Лада» объявил о подписании контрактов со словацким нападающим Томашем Юрчо и канадским форвардом Тайлером Граовацем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Лада"

Соглашения с обоими хоккеистами рассчитаны до конца нынешнего сезона. Юрчо будет выступать за толяьттинцев под 98-м номером, Граовац — под 94-м.

Юрчо начнет свой пятый сезон в КХЛ. Ранее 32-летний словак выступал за «Барыс», «Авангард» и «Куньлунь». В общей сложности он провел 142 матча, в которых набрал 88 (35+53) очков.

Граовац также начнет свой пятый сезон в КХЛ. Ранее 32-летний канадец ранее выступал за минское «Динамо», «Витязь», «Адмирал» и «Куньлунь». В общей сложности на его счету 217 матчей, в которых он набрал 102 (45+57) очка.

До переезда в КХЛ в 2021 году Юрчо и Граовац выступали в НХЛ. На счету Юрчо 231 матч за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас», в которых он набрал 55 (23+32) очков. Граовац провел 84 матча за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер», набрав в общей сложности 15 (12+3) очков.

«Лада» занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. Во вторник, 25 ноября, тольяттинцы на выезде сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.