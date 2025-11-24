Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб ХК «Спартак»

«ХК “Спартак” Москва сообщает об изменениях в тренерском штабе команды. Тренерский штаб “Спартака” покидают Алексей Ковалев и Игорь Кравчук. Хоккейный Клуб “Спартак” Москва благодарит Алексея Вячеславовича Ковалева и Игоря Александровича Кравчука за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте клуба.