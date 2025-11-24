Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб ХК «Спартак»

Олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Ковалев работал в «Спартаке» с 2023 года.
Двукратный олимпийский чемпион Кравчук вошел в штаб красно-белых в июле. Он занимался работой с защитниками.
«ХК “Спартак” Москва сообщает об изменениях в тренерском штабе команды. Тренерский штаб “Спартака” покидают Алексей Ковалев и Игорь Кравчук. Хоккейный Клуб “Спартак” Москва благодарит Алексея Вячеславовича Ковалева и Игоря Александровича Кравчука за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на сайте клуба.
Также в основной штаб «Спартака» вошел Олег Кваша, который ранее работал старшим тренером молодежки красно-белых.
В текущем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 29 матчах. В последней встрече 22 ноября московский клуб разгромно уступил минскому «Динамо» со счетом 0:6. В следующей игре подопечные Алексея Жамнова 25 ноября на своей площадке примут казанский «Ак Барс».