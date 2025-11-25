Ричмонд
«Сибирь» обменяет форварда Ткачева в «Торпедо» на Абрамова

В команде вновь ожидаются изменения.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Сибирь"

«Сибирь» обменяет нападающего Владимира Ткачева на форварда «Торпедо» Михаила Абрамова. Об этом сообщает «Чемпионат».

24-летний Михаил Абрамов проводит в КХЛ второй сезон. За 17 матчей он успел забить пять голов и сделать две результативные передачи. При этом показатель «+/-» равен −7. 32-летний Ткачев за «Сибирь» в текущем сезоне сыграл 30 встреч, где забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач с показателем полезности «-10». Он пополнил состав новосибирского клуба в прошлое межсезонье.

Напомним, ранее в новосибирской команде сменилось два главных тренера. Сначала с должности был уволен Вадим Епанчинцев, позже Вячеслав Буцаев, который проработал в клубе шесть недель. Сейчас исполняет обязанности главного тренера Ярослав Люзенков. Клуб подписал вновь канадца Тейлора Бека, который уже выступал за «Сибирь», но в межсезонье отправился в Швейцарию, подписав там двухлетний контракт.

«Сибирь» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Востока. У команды пока на счету антирекорд сезона — 13 поражений подряд. Больше, чем у них пока нет ни в одном клубе. «Торпедо» располагается на четвертом месте таблицы Запада. Команда Алексея Исакова в этом году сделала лучший старт сезона за всю историю клуба.