«Сибирь» обменяет форварда Ткачева в «Торпедо» на Абрамова

«Сибирь» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Востока. У команды пока на счету антирекорд сезона — 13 поражений подряд. Больше, чем у них пока нет ни в одном клубе. «Торпедо» располагается на четвертом месте таблицы Запада. Команда Алексея Исакова в этом году сделала лучший старт сезона за всю историю клуба.