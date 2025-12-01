Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02.12
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
02.12
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
02.12
Баффало
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.50
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
02.12
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.49
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
02.12
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.44
П2
1.98
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

После отставки тренера Кудашова «Динамо» обменяло его сына

Защитник системы московского «Динамо» Артем Кудашов продолжит карьеру в «Адмирале». Об этом сообщили в столичном клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» вернуло защитника Артема Кудашова из аренды в «Нефтехимике» и обменяло хоккеиста в «Адмирал». В обмен московский клуб получил денежную компенсацию.

20-летний хоккеист — сын бывшего главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова. 17 ноября московский клуб объявил об отставке 54-летнего специалиста.

За главную команду «Динамо» в КХЛ молодой защитник провел 74 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами. В составе бело-голубых он выиграл Кубок Континента и стал бронзовым призером регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2025/26 Кудашов провел 29 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился двумя результативными передачами.

«Адмирал» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф «бело-голубые» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).

По данным СМИ, Алексей Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.