После отставки тренера Кудашова «Динамо» обменяло его сына

За главную команду «Динамо» в КХЛ молодой защитник провел 74 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами. В составе бело-голубых он выиграл Кубок Континента и стал бронзовым призером регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2025/26 Кудашов провел 29 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился двумя результативными передачами.