После отставки тренера Кудашова «Динамо» обменяло его сына

Московское «Динамо» вернуло защитника Артема Кудашова из аренды в «Нефтехимике» и обменяло хоккеиста в «Адмирал». В обмен московский клуб получил денежную компенсацию.
20-летний хоккеист — сын бывшего главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова. 17 ноября московский клуб объявил об отставке 54-летнего специалиста.
За главную команду «Динамо» в КХЛ молодой защитник провел 74 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами. В составе бело-голубых он выиграл Кубок Континента и стал бронзовым призером регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2025/26 Кудашов провел 29 матчей за «Нефтехимик», в которых отметился двумя результативными передачами.
«Адмирал» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Алексей Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне он помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф «бело-голубые» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).
По данным СМИ, Алексей Кудашов был отправлен в отставку из-за конфликта с генеральным директором московского клуба Сергеем Сушко.