«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, после чего победил в овертайме

«Не припомню в последних играх, чтобы делали столько индивидуальных ошибок в обороне. Из‑за этого проигрывали 0:4, старались вернуться в игру, но она ломалась из‑за ошибок в обороне. Ребятам надо отдать должное: вернулись, бились, молодцы. В таких играх много эмоций тратится, не должно быть такого», — приводит слова Жамнова корреспондент «Матч ТВ».