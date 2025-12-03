Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
3
:
Торпедо
4
Все коэффициенты
П1
13.50
X
3.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
2
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.85
П2
9.75
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
04.12
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.50
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
04.12
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.45
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, после чего победил в овертайме

Московский «Спартак» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 7:6 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В составе хозяев шайбы забросили Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38), Чейз Приски (51). У гостей отличились Даниил Орлов (21), Даниил Соболев (23), Михаил Мальцев (26, 63), Данил Пивчулин (58), Адам Ружичка (60) и Никита Коростелев (60).

«Спартак» еще за 39 секунд до сирены в третьем периоде уступал в две шайбы, но перевел игру в овертайм и там забросил победный гол.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда в матче с «Сибирью» допускала большое количество ошибок в обороне, игра получилась валидольной.

«Не припомню в последних играх, чтобы делали столько индивидуальных ошибок в обороне. Из‑за этого проигрывали 0:4, старались вернуться в игру, но она ломалась из‑за ошибок в обороне. Ребятам надо отдать должное: вернулись, бились, молодцы. В таких играх много эмоций тратится, не должно быть такого», — приводит слова Жамнова корреспондент «Матч ТВ».

«Спартак» с 39 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции.

Сибирь
6:7
4:0, 1:3, 1:3
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11334 зрителя
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Алексей Жамнов
Вратари
Антон Красоткин
Артем Загидулин
1-й период
06:23
Иван Климович
(Тимур Ахияров, Роман Калиниченко)
10:18
Антон Косолапов
(Михаил Абрамов, Тимур Ахияров)
12:40
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов)
19:01
Сергей Лукьянцев
19:21
Скотт Уилсон
(Сергей Широков, Антон Косолапов)
19:34
Семен Кошелев
19:34
Андрей Миронов
2-й период
20:00
Алексей Яковлев
20:55
Даниил Орлов
(Павел Порядин, Иван Морозов)
22:02
Даниил Соболев
(Павел Порядин, Иван Морозов)
25:24
Михаил Мальцев
(Роман Бычков, Вениамин Королев)
34:51
Чэйз Приски
37:12
Семен Кошелев
(Андрей Чуркин, Иван Чехович)
3-й период
49:54
Александр Беляев
50:59
Чэйз Приски
(Скотт Уилсон, Антон Косолапов)
57:46
Данил Пивчулин
(Александр Беляев)
58:45
Павел Порядин
59:21
Адам Ружичка
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
59:50
Никита Коростелев
(Павел Порядин)
Овертайм
62:03
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
Статистика
Сибирь
Спартак
Штрафное время
6
8
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит