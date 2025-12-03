«Спартак» отыгрался с 0:4 и 3:6, после чего победил в овертайме

В составе хозяев шайбы забросили Иван Климович (7-я минута), Антон Косолапов (11), Михаил Абрамов (13), Скотт Уилсон (20), Семен Кошелев (38), Чейз Приски (51). У гостей отличились Даниил Орлов (21), Даниил Соболев (23), Михаил Мальцев (26, 63), Данил Пивчулин (58), Адам Ружичка (60) и Никита Коростелев (60).
«Спартак» еще за 39 секунд до сирены в третьем периоде уступал в две шайбы, но перевел игру в овертайм и там забросил победный гол.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда в матче с «Сибирью» допускала большое количество ошибок в обороне, игра получилась валидольной.
«Не припомню в последних играх, чтобы делали столько индивидуальных ошибок в обороне. Из‑за этого проигрывали 0:4, старались вернуться в игру, но она ломалась из‑за ошибок в обороне. Ребятам надо отдать должное: вернулись, бились, молодцы. В таких играх много эмоций тратится, не должно быть такого», — приводит слова Жамнова корреспондент «Матч ТВ».
«Спартак» с 39 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции.
Ярослав Люзенков
Алексей Жамнов
Антон Красоткин
Артем Загидулин
06:23
Иван Климович
(Тимур Ахияров, Роман Калиниченко)
10:18
Антон Косолапов
(Михаил Абрамов, Тимур Ахияров)
12:40
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов)
19:01
Сергей Лукьянцев
19:21
Скотт Уилсон
(Сергей Широков, Антон Косолапов)
19:34
Семен Кошелев
19:34
Андрей Миронов
20:00
Алексей Яковлев
20:55
Даниил Орлов
(Павел Порядин, Иван Морозов)
22:02
Даниил Соболев
(Павел Порядин, Иван Морозов)
25:24
Михаил Мальцев
(Роман Бычков, Вениамин Королев)
34:51
Чэйз Приски
37:12
Семен Кошелев
(Андрей Чуркин, Иван Чехович)
49:54
Александр Беляев
50:59
Чэйз Приски
(Скотт Уилсон, Антон Косолапов)
57:46
Данил Пивчулин
(Александр Беляев)
58:45
Павел Порядин
59:21
Адам Ружичка
(Иван Морозов, Даниил Орлов)
59:50
Никита Коростелев
(Павел Порядин)
62:03
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит