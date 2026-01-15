«Сибирь» утвердила Люзенкова главным тренером команды

Люзенков является уроженцем Новосибирска и воспитанником новосибирского хоккея. Ранее он был главным тренером «Сибирских снайперов» (фарм-клуб «Сибири» в МХЛ), тренировал московское «Динамо» и «Локо» в МХЛ, а также несколько месяцев руководил санкт-петербургским «Динамо» в ВХЛ. Летом 2024 года Люзенков вошел в тренерский штаб «Сибири».