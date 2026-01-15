«Сибирь» утвердила Люзенкова главным тренером команды

47-летний специалист исполнял обязанности главного тренера «Сибири» с 14 ноября после увольнения Вячеслава Буцаева. При нем команда одержала 11 побед в 21 матче и вернулась с последнего места на Востоке в зону плей-офф.
«На заседании попечительского совета хоккейного клуба “Сибирь”, которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утвержден в должности главного тренера команды», — сказано в заявлении клуба.
Люзенков является уроженцем Новосибирска и воспитанником новосибирского хоккея. Ранее он был главным тренером «Сибирских снайперов» (фарм-клуб «Сибири» в МХЛ), тренировал московское «Динамо» и «Локо» в МХЛ, а также несколько месяцев руководил санкт-петербургским «Динамо» в ВХЛ. Летом 2024 года Люзенков вошел в тренерский штаб «Сибири».
«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 17 января, новосибирцы дома сыграют против нижнекамского «Нефтехимика». Начало матча — в 13:30 по московскому времени.