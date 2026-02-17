«Локомотив» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев 4-е поражение кряду

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали ярославцы со счетом 1:0.
На третьей минуте матча счет открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счет «сухой» матч. Это седьмой «сухарь» Исаева в текущем сезоне. По этому показателю голкипер лидирует в КХЛ.
После этого матча «Локомотив» продолжает лидировать в таблице Западной конференции (81 очко), «Нефтехимик» располагается на шестой строчке на Востоке (59 баллов).
Для «Нефтехимика» это была уже четвертая неудача кряду в последних февральских поединках. Следующий матч нижнекамские хоккеисты проведут уже на домашней площадке. Татарстан посетит московский «Спартак». «Локомотив» 21 февраля будет ждать минское «Динамо» в гости.
Боб Хартли
Игорь Гришин
Даниил Исаев
Филипп Долганов
(00:00-57:49)
02:13
Никита Кирьянов
(Никита Черепанов)
06:09
Егор Сурин
08:40
Тимур Хайруллин
18:02
Командный штраф
22:00
Павел Красковский
29:50
Егор Сурин
38:38
Дамир Жафяров
54:14
Максим Березкин
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит