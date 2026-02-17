«Локомотив» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев 4-е поражение кряду

Для «Нефтехимика» это была уже четвертая неудача кряду в последних февральских поединках. Следующий матч нижнекамские хоккеисты проведут уже на домашней площадке. Татарстан посетит московский «Спартак». «Локомотив» 21 февраля будет ждать минское «Динамо» в гости.