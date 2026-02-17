Ричмонд
«Локомотив» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев 4-е поражение кряду

Ярославцы уже обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина — 2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу одержали ярославцы со счетом 1:0.

На третьей минуте матча счет открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов, которому ассистировал Никита Черепанов. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счет «сухой» матч. Это седьмой «сухарь» Исаева в текущем сезоне. По этому показателю голкипер лидирует в КХЛ.

После этого матча «Локомотив» продолжает лидировать в таблице Западной конференции (81 очко), «Нефтехимик» располагается на шестой строчке на Востоке (59 баллов).

Для «Нефтехимика» это была уже четвертая неудача кряду в последних февральских поединках. Следующий матч нижнекамские хоккеисты проведут уже на домашней площадке. Татарстан посетит московский «Спартак». «Локомотив» 21 февраля будет ждать минское «Динамо» в гости.

Локомотив
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.02.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7844 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Гришин
Вратари
Даниил Исаев
Филипп Долганов
(00:00-57:49)
1-й период
02:13
Никита Кирьянов
(Никита Черепанов)
06:09
Егор Сурин
08:40
Тимур Хайруллин
18:02
Командный штраф
2-й период
22:00
Павел Красковский
29:50
Егор Сурин
38:38
Дамир Жафяров
3-й период
54:14
Максим Березкин
Статистика
Локомотив
Нефтехимик
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит