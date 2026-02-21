«Нефтехимик» прервал серию поражений, всухую обыграв «Спартак»

Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Булат Шафигуллин оформил дубль, забив на 19-й и 43-й минутах. Вклад в победу внес Филипп Долганов. Вратарь «Нефтехимика» совершил 37 спасений и провел шатаут — сухой матч без пропущенных шайб. Для 27-летнего голкипера это третий «ноль» в текущем сезоне и девятый — за карьеру в КХЛ. При таком объеме работы кипера столичные игроки так и не нашли способ взломать оборону его ворот.
Результат помог нижнекамцам прервать серию из четырех поражений и удержаться в зоне плей-офф Восточной конференции. У «Нефтехимика» теперь 61 очко и шестое место на Востоке. «Спартак» после выезда в Нижнекамск остается с 64 очками на восьмой позиции в турнирной таблице Запада.
В следующем матче «Нефтехимик» 22 февраля примет новосибирскую «Сибирь», «Спартак» в этот же день на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Игорь Гришин
Алексей Жамнов
Филипп Долганов
Артем Загидулин
18:24
Булат Шафигуллин
(Тимур Хайруллин, Александр Дергачев)
23:20
Иван Морозов
27:42
Андрей Белозеров
27:42
Роман Бычков
39:58
Булат Шафигуллин
39:58
Даниил Орлов
42:52
Булат Шафигуллин
(Никита Хлыстов, Григорий Селезнев)
45:26
Никита Холодилин
56:05
Иван Морозов
56:05
Иван Морозов
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит