«Нефтехимик» прервал серию поражений, всухую обыграв «Спартак»

«Спартак» не реализовал ни одного голевого момента.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Булат Шафигуллин оформил дубль, забив на 19-й и 43-й минутах. Вклад в победу внес Филипп Долганов. Вратарь «Нефтехимика» совершил 37 спасений и провел шатаут — сухой матч без пропущенных шайб. Для 27-летнего голкипера это третий «ноль» в текущем сезоне и девятый — за карьеру в КХЛ. При таком объеме работы кипера столичные игроки так и не нашли способ взломать оборону его ворот.

Результат помог нижнекамцам прервать серию из четырех поражений и удержаться в зоне плей-офф Восточной конференции. У «Нефтехимика» теперь 61 очко и шестое место на Востоке. «Спартак» после выезда в Нижнекамск остается с 64 очками на восьмой позиции в турнирной таблице Запада.

В следующем матче «Нефтехимик» 22 февраля примет новосибирскую «Сибирь», «Спартак» в этот же день на выезде встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Нефтехимик
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4242 зрителя
Главные тренеры
Игорь Гришин
Алексей Жамнов
Вратари
Филипп Долганов
Артем Загидулин
1-й период
18:24
Булат Шафигуллин
(Тимур Хайруллин, Александр Дергачев)
2-й период
23:20
Иван Морозов
27:42
Андрей Белозеров
27:42
Роман Бычков
39:58
Булат Шафигуллин
39:58
Даниил Орлов
3-й период
42:52
Булат Шафигуллин
(Никита Хлыстов, Григорий Селезнев)
45:26
Никита Холодилин
56:05
Иван Морозов
56:05
Иван Морозов
Статистика
Нефтехимик
Спартак
Штрафное время
4
33
Игра в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит