«Нефтехимик» прервал серию поражений, всухую обыграв «Спартак»

Булат Шафигуллин оформил дубль, забив на 19-й и 43-й минутах. Вклад в победу внес Филипп Долганов. Вратарь «Нефтехимика» совершил 37 спасений и провел шатаут — сухой матч без пропущенных шайб. Для 27-летнего голкипера это третий «ноль» в текущем сезоне и девятый — за карьеру в КХЛ. При таком объеме работы кипера столичные игроки так и не нашли способ взломать оборону его ворот.