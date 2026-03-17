Большая часть основного состава «Металлурга» не поехала на выезд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» представил состав на заключительную выездную серию регулярного сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. При этом почти весь основной состав команды остался в Магнитогорске.
Из числа основных игроков в поездку отправились вратарь Илья Набоков, защитник Александр Сиряцкий, а также нападающие Егор Коробкин, Владимир Ткачёв и Михаил Фёдоров.
Отметим, что команде предстоит провести ещё два матча: 18 марта в Челябинске против «Трактора» и 20 марта в Ярославле против «Локомотива».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Металлург» сыграл 66 матчей, набрал 105 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. Команда под руководством Андрея Разина досрочно завоевала Кубок Континента, став лучшей в регулярном чемпионате.
Последний раз клуб завоевывал Кубок Гагарина в сезоне-2023/2024. Это третий трофей команды за всю историю.