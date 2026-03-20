Вратарь «Сибири» удивил зрителей необычным сейвом во время буллита

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин оформил зрелищный сейв в серии буллитов игры с «Барысом».
Голкипер выкатился за пределы зоны ворот и выбил клюшкой шайбу с крюка соперника во время буллита, не дав сделать бросок форварду Батырлану Муратову.
Судьи приняли решение, что такой прием является легальным, поскольку первое касание клюшки Бердина пришлось на шайбу, а не корпус игрока.
Благодаря стараниям Бердина «Сибирь» выиграла серию плей-офф и установила рекорд КХЛ по подобным победам за сезон.
«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.
В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Михаил Бердин
(00:00-65:00)
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
03:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Мэйсон Морелли)
11:26
Дмитрий Бреус
14:45
Никита Баклашев
19:56
Тимур Ахияров
23:32
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Михаил Абрамов)
38:42
Иан Маккошен
53:47
Дмитрий Бреус
55:01
Командный штраф
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит