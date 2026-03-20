Вратарь «Сибири» удивил зрителей необычным сейвом во время буллита

Голкипер из Новосибирска сделал сенсационный сейв в матче с «Барысом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Вратарь «Сибири» Михаил Бердин оформил зрелищный сейв в серии буллитов игры с «Барысом».

Голкипер выкатился за пределы зоны ворот и выбил клюшкой шайбу с крюка соперника во время буллита, не дав сделать бросок форварду Батырлану Муратову.

Судьи приняли решение, что такой прием является легальным, поскольку первое касание клюшки Бердина пришлось на шайбу, а не корпус игрока.

Благодаря стараниям Бердина «Сибирь» выиграла серию плей-офф и установила рекорд КХЛ по подобным победам за сезон.

«Сибирь» сыграла 68 матчей, в которых набрала 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 очками после 68 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

В первом раунде плей-офф новосибирский клуб встретится с «Металлургом». Серия начнётся в Магнитогорске.

Сибирь
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Б
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11559 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Михаил Кравец
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-65:00)
Андрей Шутов
(00:00-65:00)
1-й период
03:17
Райлли Уолш
(Майк Веккионе, Мэйсон Морелли)
11:26
Дмитрий Бреус
14:45
Никита Баклашев
19:56
Тимур Ахияров
2-й период
23:32
Семен Кошелев
(Антон Косолапов, Михаил Абрамов)
38:42
Иан Маккошен
3-й период
53:47
Дмитрий Бреус
55:01
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Михаил Абрамов
(Сибирь)
Статистика
Сибирь
Барыс
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит