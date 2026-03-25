Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.94
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.94
П2
3.07
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.84
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

Ги Буше объяснил, почему не запрещает игрокам драться в плей-офф

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что не видит причин запрещать своим подопечным ввязываться в драки.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 24 марта, «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» с результатом 4:2 в первом матче плей-офф КХЛ.

Отвечая на вопрос о правилах в отношении драк в этот критический период, Буше подчеркнул самостоятельность своих игроков в принятии решений на льду.

— Получился контактный матч. Есть ли определенный запрет на драки в плей-офф?

— Я никогда не запрещаю игрокам драться, потому что они прекрасно видят, что происходит на льду, и сами могут оценить ситуацию. Если нужно постоять за своего партнера по команде, в том числе за вратаря в первую очередь, они это видят и реагируют. Единственное, чего мы не хотим — это ненужных удалений, которые можно схватить уже после свистка. В остальном мы никому не позволим ущемлять интересы наших игроков. Ребята всегда готовы постоять друг за друга, и тем более мы никому не позволим оказывать давление на нашего вратаря недопустимым образом.

В плей-офф основной вопрос сводится к тому, насколько усердно ты работаешь у чужих ворот и насколько — у своих. Нужно грамотно и активно атаковать и при этом очень уверенно обороняться. Хоккей — серьезный силовой вид спорта: здесь идет игра на устрашение соперника, поэтому, естественно, стоит ожидать и силовой борьбы, и потасовок, и драк. Даже если посмотреть вчерашние матчи других серий — скажем, «Трактор» играл с Казанью, — там тоже получилась очень насыщенная в этом плане встреча. И это абсолютно нормально, ведь мы уже на стадии плей-офф. Здесь нет места романтичному хоккею — здесь все наоборот: серьезная, боевая игра, — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

Следующая встреча между командами пройдет в четверг, 26 марта.

Авангард
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
24.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:55)
Филипп Долганов
(58:37-59:36)
1-й период
03:35
Константин Окулов
04:48
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
07:36
Герман Точилкин
09:25
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
13:54
Илья Пастухов
14:51
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
2-й период
30:16
Александр Волков
34:47
Тимур Хайруллин
3-й период
41:43
Наиль Якупов
43:13
Никита Хоружев
(Артем Сериков)
54:45
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Михаил Гуляев)
58:37
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд)
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит