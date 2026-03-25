Ги Буше объяснил, почему не запрещает игрокам драться в плей-офф

Во вторник, 24 марта, «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» с результатом 4:2 в первом матче плей-офф КХЛ.
Отвечая на вопрос о правилах в отношении драк в этот критический период, Буше подчеркнул самостоятельность своих игроков в принятии решений на льду.
— Получился контактный матч. Есть ли определенный запрет на драки в плей-офф?
— Я никогда не запрещаю игрокам драться, потому что они прекрасно видят, что происходит на льду, и сами могут оценить ситуацию. Если нужно постоять за своего партнера по команде, в том числе за вратаря в первую очередь, они это видят и реагируют. Единственное, чего мы не хотим — это ненужных удалений, которые можно схватить уже после свистка. В остальном мы никому не позволим ущемлять интересы наших игроков. Ребята всегда готовы постоять друг за друга, и тем более мы никому не позволим оказывать давление на нашего вратаря недопустимым образом.
В плей-офф основной вопрос сводится к тому, насколько усердно ты работаешь у чужих ворот и насколько — у своих. Нужно грамотно и активно атаковать и при этом очень уверенно обороняться. Хоккей — серьезный силовой вид спорта: здесь идет игра на устрашение соперника, поэтому, естественно, стоит ожидать и силовой борьбы, и потасовок, и драк. Даже если посмотреть вчерашние матчи других серий — скажем, «Трактор» играл с Казанью, — там тоже получилась очень насыщенная в этом плане встреча. И это абсолютно нормально, ведь мы уже на стадии плей-офф. Здесь нет места романтичному хоккею — здесь все наоборот: серьезная, боевая игра, — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».
Следующая встреча между командами пройдет в четверг, 26 марта.
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(00:00-57:55)
Филипп Долганов
(58:37-59:36)
03:35
Константин Окулов
04:48
Андрей Белозеров
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
07:36
Герман Точилкин
09:25
Николай Прохоркин
(Наиль Якупов, Александр Волков)
13:54
Илья Пастухов
14:51
Максим Лажуа
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
30:16
Александр Волков
34:47
Тимур Хайруллин
41:43
Наиль Якупов
43:13
Никита Хоружев
(Артем Сериков)
54:45
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Михаил Гуляев)
58:37
Джованни Фьоре
(Майкл Маклауд)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
