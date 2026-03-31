Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
Губерниев предложил сделать Ротенберга главным тренером «Динамо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал руководство московского «Динамо» назначить Романа Ротенберга главным тренером команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «бело-голубые» завершили борьбу за Кубок Гагарина, всухую проиграв серию первого раунда плей-офф минскому «Динамо» (0−4). В Минске команда Вячеслава Козлова проиграла 1:3 и 1:4, после чего дважды уступила в Москве в овертайме с одинаковым счетом — 1:2.

«Минское “Динамо” хорошо — классный вратарь, команда очень симпатичная. Не удивлюсь, если они дойдут до финала. Мне, как почетному динамовцу, очень обидно за “бело‑голубых”. Московскую команду лихорадит, после смены тренера временами показывали неплохую игру, но в итоге результат неутешительный.

“Динамо” далеко ходить не надо — есть человек, обладающий необходимой тренерской квалификацией, и в околохоккейных делах шуму наведет — я про Романа Борисовича Ротенберга. Он справится с ролью главного тренера “Динамо”, будет бороться за высокие места. Он неплохой тренер, уже познал, почем фунт лиха. И успехи у Ротенберга были, и неудачи. Тем более он созрел, находясь в системе “бело‑голубых”. Надо назначать Романа Борисовича и не думать, — сказал Губерниев.

Минувшим летом Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо». До этого он на протяжении трех полноценных сезонов был главным тренером СКА. В данный момент Ротенберг является главным тренером сборной «Россия 25».

Динамо М
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит