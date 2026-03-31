Губерниев предложил сделать Ротенберга главным тренером «Динамо»

Накануне «бело-голубые» завершили борьбу за Кубок Гагарина, всухую проиграв серию первого раунда плей-офф минскому «Динамо» (0−4). В Минске команда Вячеслава Козлова проиграла 1:3 и 1:4, после чего дважды уступила в Москве в овертайме с одинаковым счетом — 1:2.
«Минское “Динамо” хорошо — классный вратарь, команда очень симпатичная. Не удивлюсь, если они дойдут до финала. Мне, как почетному динамовцу, очень обидно за “бело‑голубых”. Московскую команду лихорадит, после смены тренера временами показывали неплохую игру, но в итоге результат неутешительный.
“Динамо” далеко ходить не надо — есть человек, обладающий необходимой тренерской квалификацией, и в околохоккейных делах шуму наведет — я про Романа Борисовича Ротенберга. Он справится с ролью главного тренера “Динамо”, будет бороться за высокие места. Он неплохой тренер, уже познал, почем фунт лиха. И успехи у Ротенберга были, и неудачи. Тем более он созрел, находясь в системе “бело‑голубых”. Надо назначать Романа Борисовича и не думать, — сказал Губерниев.
Минувшим летом Ротенберг вошел в состав совета директоров московского «Динамо». До этого он на протяжении трех полноценных сезонов был главным тренером СКА. В данный момент Ротенберг является главным тренером сборной «Россия 25».
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
42:38
Игорь Ожиганов
63:33
Иван Зинченко
Иван Зинченко
Богдан Белкин
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит