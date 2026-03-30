Самая безнадежная команда плей-офф. Московское «Динамо» полностью провалило сезон

Вылет «Динамо» гораздо глубже по проблематике, чем просто последствие тренерской замены. Руководство клуба не сделало практически ничего, чтобы помочь Козлову. Дедлайн бело-голубые провели пассивно, не сработали и летние сделки. Максим Мамин, самый статусный новичок межсезонья, слабо провел регулярку, а в плей-офф за четыре матча не набрал очков. Чтобы дать отпор минчанам, Козлову не хватило глубины состава. В команде не нашлось игроков, способных взять на себя ответственность и повести за собой партнеров. За четыре матча у москвичей — всего четыре шайбы, две из которых забросили защитники.