Самая безнадежная команда плей-офф. Московское «Динамо» полностью провалило сезон

0−4 и всего четыре гола в серии с минским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» впервые с 2023 года завершило сезон в первом раунде плей-офф. Игра команды Вячеслава Козлова оставила наибольшее разочарование. Бело-голубые вчистую отдали серию минскому «Динамо», зацепившись за результат только в четвертом матче, который затянулся до второго овертайма. Отдельные отрезки получились равными, но преимущество белорусского клуба было значительным. Как итог — закономерное поражение 0−4 в первом раунде.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/8 финала, 30.03.2026, 19:30
Динамо М
1
Динамо Мн
2

Перед плей-офф сложно было представить «Динамо» настолько безнадежным. В пользу команды Козлова говорили большой кубковый опыт ведущего костяка и мощная вратарская бригада — Владислав Подъяпольский и Максим Моторыгин. Уязвимостей тоже хватало, но никто не думал, что против минчан они проявятся так отчетливо. Бело-голубые попросту оказались не готовы к темпу соперника. Интенсивный хоккей Дмитрия Квартальнова доставил москвичам много проблем. За короткий отрезок серии их так и не удалось решить — равно как и пробудить звездное нападение.

Московское «Динамо» в начале нынешнего сезона пережило тренерскую революцию. В ноябре команду неожиданно покинул Алексей Кудашов — тренер, который еще недавно вывел бело-голубых в полуфинал. Он лишился должности без внятной аргументации со стороны руководства. Сейчас разбираться в деталях прошлого уже не имеет смысла. Тренерская революция и выбор Козлова как преемника Кудашова не сработали. Динамовцев штормило всю регулярку, а непродолжительный подъем не помог забраться выше седьмого места в конференции. В результате — встреча с опасными минчанами и безыдейное поражение 0−4.

«Динамо» — сложно устроенная организация, живущая по своим законам. Центр принятия решений размыт, при этом многие стремятся заполучить влияние на процессы и расставить своих людей по нужным должностям. Отсутствие внятной структуры и кабинетные интриги давно вредят перспективам бело-голубых. Впрочем, год назад все, что происходило вокруг раздевалки, не помешало Кудашову вывести команду в полуфинал.

Источник: РИА "Новости"

Вылет «Динамо» гораздо глубже по проблематике, чем просто последствие тренерской замены. Руководство клуба не сделало практически ничего, чтобы помочь Козлову. Дедлайн бело-голубые провели пассивно, не сработали и летние сделки. Максим Мамин, самый статусный новичок межсезонья, слабо провел регулярку, а в плей-офф за четыре матча не набрал очков. Чтобы дать отпор минчанам, Козлову не хватило глубины состава. В команде не нашлось игроков, способных взять на себя ответственность и повести за собой партнеров. За четыре матча у москвичей — всего четыре шайбы, две из которых забросили защитники.

Этот вылет неизбежно запустит серьезные изменения. И речь уже не о точечных решениях. Похоже, нынешний костяк, который собирали еще Кудашов с бывшим спортивным директором Алексеем Сопиным, прожил свой последний сезон вместе — тот самый Last dance (последний танец), который закончился раньше, чем ожидалось.

Контракты истекают у многих опытных игроков — Гусева, Комтуа, Слепышева, Готовца, Классона. И перед клубом встает выбор: пытаться сохранить основу или признать необходимость полноценной перестройки. «Динамо» точно станет другим. Вопрос только в том, будет ли оно сильнее — или снова потеряется в собственных решениях.

Автор: Михаил Скрыль

Динамо М
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит