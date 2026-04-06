СМИ: «Авангард» продлит контракт с Фьоре на сезон

У канадца появится шанс на получение гражданства России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации портала Metaratings.ru, руководство «Авангарда» достигло соглашения о подписании нового однолетнего контракта с нападающим Джованни Фьоре.

Текущее соглашение игрока с клубом действует до 31 мая 2026 года. Также стало известно, что канадский форвард рассматривает возможность получения российского гражданства.

Фьоре проводит третий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и второй в составе «Авангарда», в который он был обменян из «Адмирала». На данный момент в текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 27 (12+15) очков и продемонстрировав полезность «+22».

Напомним, омичи прошли во второй раунд Кубка Гагарина — 2026, обыграв в ⅛ финала «Нефтехимик» со счетом 4−1 в серии. Следующим их соперником стал ЦСКА, обыгравший СКА. Первый матч ¼ финала состоится 8 апреля в Омске.