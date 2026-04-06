«Барыс» продлил контракт с тренером Кравцом

«Барыс» официально сообщил о продлении на год сотрудничества с Михаилом Кравцом, занимающим пост главного тренера основной команды.
«Под руководством Михаила Григорьевича “Барыс” в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, показав лучший результат за последние три сезона, а многие казахстанские хоккеисты добились ощутимого прогресса в своей игре и результативности», — сообщается в социальных сетях хоккейной команды из Астаны.
По итогам регулярного чемпионата «Барыс» набрал 54 очка в 68 играх и занял предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Казахстана в четвертый раз подряд не смогла выйти в плей-офф.
Российский специалист официально возглавил «Барыс» в августе 2025 года. Ранее Кравец возглавлял китайский «Куньлунь Ред Стар», омский «Авангард», хабаровский «Амур» и подмосковный «Витязь».