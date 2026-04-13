Экс-капитан «Динамо»: Овечкину нет смысла возвращаться в КХЛ

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и завершает свой 21-й сезон в лиге. По окончании сезона у него истекает контракт с «Вашингтоном». Ранее Овечкин заявлял, что решение о своем будущем он будет принимать летом. Также он неоднократно отмечал, что хотел бы завершить карьеру в своем родном клубе — «Динамо».
«Я-то хотел бы увидеть Овечкина в КХЛ, а есть ли смысл ему возвращаться? Думаю, что нет. Может, разве что на одну игру. А если немножко что-то не пойдет, когда он вернется на один сезон, то будет негатив. У нас уже есть примеры: Ковальчук, Кузнецов. Между прочим, если брать Илью Ковальчука, то человек полтора года не играл в хоккей, вернулся и показал высокий уровень. Болельщикам это, мягко говоря, не зашло. Илья — просто молодец, показал тогда высокий уровень», — сказал Терещенко.
Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. В общей сложности он провел за «бело-голубых» 204 матча, в которых набрал 115 (57+58) очков. В составе родного клуба Овечкин становился чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина.
Терещенко и Овечкин были одноклубниками в «Динамо» (2001−2005) и сборной России, где они дважды вместе становились чемпионами мира (2008, 2012).