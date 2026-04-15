Судьи отменили два гола минского «Динамо» в матче с «Ак Барсом»

После видеопросмотров арбитры отменили два гола минского «Динамо» в четвертом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».
Во втором периоде, при счете 2:0 в пользу хозяев, был отменен гол Виталия Пинчука, так как шайба была забита коньком. За две минуты до конца того же периода судьи не засчитали еще одну шайбу форварда белорусской команды, определив, что в момент атаки было положение «вне игры».
После второго периода «Ак Барс» ведет 3:0. Счет в серии до четырех побед составляет 3−0 в пользу казанцев.
В первом периоде команды на двоих набрали 38 минут штрафа. В матче состоялись две драки. Гости набрали 20 штрафных минут, получив два больших штрафа, казанский клуб набрал 18 штрафных минут, также получив два больших штрафа. Кроме того, в первом периоде судьи выписали девять малых штрафов.
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
04:16
Ксавье Уэлле
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
23:04
Рияз Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит