Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Судьи отменили два гола минского «Динамо» в матче с «Ак Барсом»

У команд идет четвертый матч ¼ финала Кубка Гагарина — 2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

После видеопросмотров арбитры отменили два гола минского «Динамо» в четвертом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

Во втором периоде, при счете 2:0 в пользу хозяев, был отменен гол Виталия Пинчука, так как шайба была забита коньком. За две минуты до конца того же периода судьи не засчитали еще одну шайбу форварда белорусской команды, определив, что в момент атаки было положение «вне игры».

После второго периода «Ак Барс» ведет 3:0. Счет в серии до четырех побед составляет 3−0 в пользу казанцев.

В первом периоде команды на двоих набрали 38 минут штрафа. В матче состоялись две драки. Гости набрали 20 штрафных минут, получив два больших штрафа, казанский клуб набрал 18 штрафных минут, также получив два больших штрафа. Кроме того, в первом периоде судьи выписали девять малых штрафов.

Ак Барс
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
15.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
1-й период
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
04:16
Ксавье Уэлле
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
2-й период
23:04
Рияз Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
3-й период
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
24
26
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит