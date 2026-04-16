Нападающий Рид Буше и «Автомобилист» расторгли контракт по инициативе игрока, права на хоккеиста закреплены за клубом. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
32-летний американский игрок покинул команду в конце января, отправившись на свадьбу брата в США и после этого не вернулся.
В сезоне 2025/26 набрал 42 очка (17+25) в 43 матчах при показателе полезности +6. 23 декабря 2025 года набрал 4 очка (2+2) в игре против Сибири. Последний раз сыграл за «Автомобилист» 29 января 2026 года, после чего по неизвестной причине пропустил месяц.
В этот период главный тренер клуба Николай Заварухин сообщал, что Буше покинул команду из-за семейных обстоятельств, сроки его возвращения неизвестны. В СМИ сообщалось, что причиной стал ультиматум жены, которая впала в послеродовую депрессию и попросила игрока завершить карьеру в России, вернувшись в США.
Ранее в КХЛ он защищал цвета ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда».