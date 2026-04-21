СМИ: «Салават Юлаев» четыре месяца находится без финансирования

Как стало известно «Спорт-Экспресс», уфимский «Салават Юлаев» с января не может получить финансирование в размере 1,5 млрд рублей от главного спонсора — «Роснефти».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, уфимский хоккейный клуб вновь накапливает долги, чтобы покрыть текущие расходы.

Закрывать накопившиеся задолженности планируют начать после того, как «Салават Юлаев» получит годовой бюджет в полном объеме.

Напомним, в августе 2024 года Башкирия погасила долги «Салават Юлаева» в размере 1,2 млрд руб. Это позволило уфимской команде начать сезон в регулярном чемпионате КХЛ. В 2025 году застройщик «Садовое кольцо» взыскал с клуба 115 млн руб. кредитной задолженности — стороны заключили мировое соглашение. В начале 2026 года приставы взыскали с «Салавата Юлаева» 270 млн по мировым соглашениям с благотворительным фондом «Урал» и компанией «Иремель-Инвест».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 уфимцы заняли пятое место в турнирной таблице Востока. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4−2 в серии, а во втором раунде проиграл ярославскому «Локомотиву» (0−4).