СМИ: «Салават Юлаев» четыре месяца находится без финансирования

По информации источника, уфимский хоккейный клуб вновь накапливает долги, чтобы покрыть текущие расходы.
Закрывать накопившиеся задолженности планируют начать после того, как «Салават Юлаев» получит годовой бюджет в полном объеме.
Напомним, в августе 2024 года Башкирия погасила долги «Салават Юлаева» в размере 1,2 млрд руб. Это позволило уфимской команде начать сезон в регулярном чемпионате КХЛ. В 2025 году застройщик «Садовое кольцо» взыскал с клуба 115 млн руб. кредитной задолженности — стороны заключили мировое соглашение. В начале 2026 года приставы взыскали с «Салавата Юлаева» 270 млн по мировым соглашениям с благотворительным фондом «Урал» и компанией «Иремель-Инвест».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 уфимцы заняли пятое место в турнирной таблице Востока. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4−2 в серии, а во втором раунде проиграл ярославскому «Локомотиву» (0−4).