Гендиректор «Салавата Юлаева»: Основная масса долгов выплачена

«Спорт-Экспресс» сообщил, что «Салават Юлаев» с января не может получить финансирование в размере 1,5 млрд рублей от главного спонсора «Роснефти». По информации источника, уфимский хоккейный клуб вновь накапливает долги, чтобы покрыть текущие расходы.
— Есть план собрать команду, претендующую на медали? Улучшится ли финансовое положение «Салавата»?
— Не сказал бы, что будет значительный финансовый рост. Но мы ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, чем год назад. Основная масса долгов выплачена. Есть текущие задолженности, в конце апреля погасим все, на хорошей основе будем формировать базу на предстоящий сезон, сможем позволить себе игроков и обмены.
Заходим в межсезонье с хорошим настроением, финансирование утверждено. Говорили с главой республики, нам добавляют денег, но для этого надо чуть поработать. К началу сезона получим дополнительные финансы, будем вести деятельность с учетом этого.
— Какие сейчас долги и дедлайны по их выплатам?
— Не хотел бы говорить о цифрах, все будет нормально.
— Реально ли с нынешним бюджетом бороться за Кубок Гагарина?
— С любым бюджетом можно стать обладателем Кубка. Каждый клуб ставит себе такую задачу. У нас меньше рычагов по сравнению с другими клубами, значит, нужно принимать неординарные и где‑то непопулярные решения, — приводит слова Баширова «Матч ТВ».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 уфимцы заняли пятое место в турнирной таблице Востока. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» со счетом 4−2 в серии, а во втором раунде проиграл «Локомотиву» (0−4).