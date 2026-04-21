Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
22.04
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.39
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Гендиректор «Салавата Юлаева»: Основная масса долгов выплачена

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб выплатил практически все долги. Ранее в СМИ сообщили об отсутствии финансирования с января.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: КХЛ

«Спорт-Экспресс» сообщил, что «Салават Юлаев» с января не может получить финансирование в размере 1,5 млрд рублей от главного спонсора «Роснефти». По информации источника, уфимский хоккейный клуб вновь накапливает долги, чтобы покрыть текущие расходы.

— Есть план собрать команду, претендующую на медали? Улучшится ли финансовое положение «Салавата»?

— Не сказал бы, что будет значительный финансовый рост. Но мы ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, чем год назад. Основная масса долгов выплачена. Есть текущие задолженности, в конце апреля погасим все, на хорошей основе будем формировать базу на предстоящий сезон, сможем позволить себе игроков и обмены.

Заходим в межсезонье с хорошим настроением, финансирование утверждено. Говорили с главой республики, нам добавляют денег, но для этого надо чуть поработать. К началу сезона получим дополнительные финансы, будем вести деятельность с учетом этого.

— Какие сейчас долги и дедлайны по их выплатам?

— Не хотел бы говорить о цифрах, все будет нормально.

— Реально ли с нынешним бюджетом бороться за Кубок Гагарина?

— С любым бюджетом можно стать обладателем Кубка. Каждый клуб ставит себе такую задачу. У нас меньше рычагов по сравнению с другими клубами, значит, нужно принимать неординарные и где‑то непопулярные решения, — приводит слова Баширова «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 уфимцы заняли пятое место в турнирной таблице Востока. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» со счетом 4−2 в серии, а во втором раунде проиграл «Локомотиву» (0−4).