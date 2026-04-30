Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.17
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
01.05
Анахайм
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.43
П2
2.22
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Федерация спортивных журналистов России раскритиковала Разина

Федерация спортивных журналистов призвала КХЛ дать оценку словам главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина в адрес корреспондента на пресс-конференции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27 апреля после матча с «Ак Барсом» Андрей Разин во время пресс‑конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна». Хоккейный специалист высказал недовольство заголовком материала, который, по его словам, портит его репутацию.

«Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег. Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями», — говорится в заявлении.

«В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина — это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК “Металлург” и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина», — отметили в организации.

Магнитогорский «Металлург» накануне проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4 и уступает 1−2 в серии с казанцами. В пятницу, 1 мая, состоится четвертый матч полуфинала Кубка Гагарина.

Ак Барс
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
29.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8829 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Тимур Билялов
Илья Набоков
(00:00-57:07)
Илья Набоков
(c 59:05)
1-й период
15:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Пустозеров)
18:08
Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер)
2-й период
25:20
Никита Коротков
27:09
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
31:52
Робин Пресс
32:22
Григорий Денисенко
3-й период
59:05
Кирилл Семенов
Статистика
Ак Барс
Металлург Мг
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит