Федерация спортивных журналистов России раскритиковала Разина

27 апреля после матча с «Ак Барсом» Андрей Разин во время пресс‑конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна». Хоккейный специалист высказал недовольство заголовком материала, который, по его словам, портит его репутацию.