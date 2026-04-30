Федерация спортивных журналистов России раскритиковала Разина

27 апреля после матча с «Ак Барсом» Андрей Разин во время пресс‑конференции пригласил за стол корреспондента со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна». Хоккейный специалист высказал недовольство заголовком материала, который, по его словам, портит его репутацию.
«Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции позволил себе неэтичное поведение в отношении одного из наших коллег. Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями», — говорится в заявлении.
«В регламенте КХЛ прописаны нормы поведения официальных лиц. Поведение Разина — это неуважение к лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ. Мы рассчитываем, что руководители ХК “Металлург” и представители КХЛ в ближайшее время дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина», — отметили в организации.
Магнитогорский «Металлург» накануне проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:4 и уступает 1−2 в серии с казанцами. В пятницу, 1 мая, состоится четвертый матч полуфинала Кубка Гагарина.
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Тимур Билялов
Илья Набоков
(00:00-57:07)
Илья Набоков
(c 59:05)
15:04
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк, Алексей Пустозеров)
18:08
Дмитрий Кателевский
(Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер)
25:20
Никита Коротков
27:09
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
31:52
Робин Пресс
32:22
Григорий Денисенко
59:05
Кирилл Семенов
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
