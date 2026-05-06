Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в китайском клубе

По информации источника, президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук и генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин внесли 33-летнего нападающего в список потенциальных новичков. Клуб пока не вступал в официальные переговоры с представителями игрока и продолжает оценивать целесообразность его подписания.
Помимо игровых качеств Кузнецова, «Шанхай Дрэгонс» заинтересованы и в его медийном потенциале. В клубе убеждены, что подписание столь именитого хоккеиста позволит «драконам» конкурировать со СКА за статус главной команды Санкт-Петербурга.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». В 2024 году нападающий вернулся в Россию после десятилетнего пребывания в НХЛ. За последние два сезона в КХЛ он провел 86 матчей за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», в которых набрал 69 (21+48) очков.
На прошлой неделе агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что Кузнецов покинет уфимский клуб после завершения контракта и 1 июня станет свободным агентом.
Летом 2025 года китайский клуб провел ребрендинг, сменив название с «Куньлунь Ред Стар» на «Шанхай Дрэгонс». В первом сезоне после ребрендинга команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не сумела выйти в плей-офф.
«Шанхай Дрэгонс» базируется в Санкт-Петербурге и проводит домашние матчи на «СКА Арене». Ожидается, что «драконы» полноценно вернутся в Китай не раньше сезона-2027/28.