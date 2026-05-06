Черкас: Кузнецов хотел остаться в «Салавате», но у клуба финансовые проблемы

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказал своё мнение о будущем нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что форвард покидает «Салават Юлаев».
«Кузнецов хотел остаться в “Салавате”, но у клуба есть финансовые трудности. В таких условиях какой смысл оставаться? Предложения в КХЛ у Евгения будут, но их будет не так много. Это действительно сильный мастер, но травмы не позволяют ему проводить долгие отрезки времени на льду, и это ограничивает интерес к нему», — отметил Черкас.
Он также добавил, что вряд ли Кузнецов вернется в СКА, так как клуб сейчас делает больший акцент на молодых игроках.
«Просто я не верю, что клуб пойдёт на такой вариант. Что касается репутации — здесь играет роль комплекс факторов. Когда команда рассматривает игрока, учитывают всё: репутацию, историю травм, характер, требования агента и то, насколько он впишется в систему тренера. Поэтому решение зависит не только от репутации», — пояснил бывший наставник «Совспорту».
Кузнецов выступал за «Салават Юлаев» с января 2026 года. За 26 матчей команды, включая игры плей-офф Кубка Гагарина, нападающий набрал 20 очков, из которых 7 заброшенных шайб и 13 результативных передач.