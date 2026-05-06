Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
07.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.38
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.14
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Черкас: Кузнецов хотел остаться в «Салавате», но у клуба финансовые проблемы

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о будущем нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК Салават Юлаев

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказал своё мнение о будущем нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ. Ранее агент 33-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что форвард покидает «Салават Юлаев».

«Кузнецов хотел остаться в “Салавате”, но у клуба есть финансовые трудности. В таких условиях какой смысл оставаться? Предложения в КХЛ у Евгения будут, но их будет не так много. Это действительно сильный мастер, но травмы не позволяют ему проводить долгие отрезки времени на льду, и это ограничивает интерес к нему», — отметил Черкас.

Он также добавил, что вряд ли Кузнецов вернется в СКА, так как клуб сейчас делает больший акцент на молодых игроках.

«Просто я не верю, что клуб пойдёт на такой вариант. Что касается репутации — здесь играет роль комплекс факторов. Когда команда рассматривает игрока, учитывают всё: репутацию, историю травм, характер, требования агента и то, насколько он впишется в систему тренера. Поэтому решение зависит не только от репутации», — пояснил бывший наставник «Совспорту».

Кузнецов выступал за «Салават Юлаев» с января 2026 года. За 26 матчей команды, включая игры плей-офф Кубка Гагарина, нападающий набрал 20 очков, из которых 7 заброшенных шайб и 13 результативных передач.