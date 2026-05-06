Черкас: Кузнецов хотел остаться в «Салавате», но у клуба финансовые проблемы

«Кузнецов хотел остаться в “Салавате”, но у клуба есть финансовые трудности. В таких условиях какой смысл оставаться? Предложения в КХЛ у Евгения будут, но их будет не так много. Это действительно сильный мастер, но травмы не позволяют ему проводить долгие отрезки времени на льду, и это ограничивает интерес к нему», — отметил Черкас.