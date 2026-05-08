«Металлург» отпустил лучшего снайпера КХЛ в НХЛ

«Рома долго взвешивал все “за” и “против”, но в итоге принял такое решение. Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман — не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Все это говорит об уровне Романа, его целеустремленности и упорстве.



Все эти качества помогут нападающему добиться самых больших высот в НХЛ. Роман едет в клуб с богатой историей и отличными перспективами в будущем. И мы уверены, что он станет как минимум крепким игроком НХЛ», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.