«Металлург» отпустил лучшего снайпера КХЛ в НХЛ

21-летний россиянин продолжит карьеру в НХЛ в системе «Чикаго». При этом «Металлург» сохраняет спортивные права на Канцерова в КХЛ.
«Рома долго взвешивал все “за” и “против”, но в итоге принял такое решение. Безусловно, расставаться с таким игроком всегда болезненно, и речь сейчас не только про игровые качества. Роман — не только классный хоккеист, он обладает правильными человеческими качествами и трудовой этикой. За три сезона в КХЛ он стал лидером команды, а в этом сезоне заслуженно взял титул лучшего снайпера регулярного чемпионата. Все это говорит об уровне Романа, его целеустремленности и упорстве.
Все эти качества помогут нападающему добиться самых больших высот в НХЛ. Роман едет в клуб с богатой историей и отличными перспективами в будущем. И мы уверены, что он станет как минимум крепким игроком НХЛ», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
Ранее «Металлург» объявил об уходе вратаря Ильи Набокова в «Колорадо».
Канцеров является воспитанником «Металлурга» и выступал за команду в КХЛ с 2023 года. За три года он провел за «магнитку» в общей сложности 208 матчей, в которых набрал 140 (65+75) очков. В 2024 году Канцеров помог «Металлургу» завоевать третий Кубок Гагарина. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером регулярки, забросив 36 шайб в 63 матчах.
«Чикаго» выбрал Канцерова на драфте НХЛ 2023 года во втором раунде под общим 44-м номером. В этом сезоне «ястребы» заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумели выйти в плей-офф.
Канцеров станет третьим россиянином в системе «Чикаго». В нынешнем сезоне за основную команду в НХЛ выступал нападающий Илья Михеев, а в фарм-клубе «ястребов» играет вратарь Станислав Бережной. Также за «Чикаго» выступают белорусы Артем Левшунов и Дмитрий Кузьмин.