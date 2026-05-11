Шведский хоккеист московского «Динамо» попал в базу «Миротворца»

Как сообщает РИА Новости, данные шведского хоккеиста появились на сайте 10 мая.
По информации источника, Классону вменяются «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка проведения специальной военной операции.
Фредрик Классон выступает за московское «Динамо» с 2024 года. Ранее шведский защитник играл в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву», «Сан-Хосе» и «Тампу-Бэй».
Сайт «Миротворец» получил известность после публикации персональных данных журналистов, общественных деятелей и других лиц. В разные годы ресурс подвергался критике со стороны международных организаций и правозащитников.
Весной 2016 года на сайте были опубликованы данные журналистов, работавших в ДНР и ЛНР. Бывший представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович тогда заявила, что подобные действия могут угрожать безопасности сотрудников СМИ.