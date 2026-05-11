Капитан «Авангарда» рассказал о возможной операции после плей-офф

Шарипзянов сообщил, что продолжает проходить обследования после повреждения, с которым доигрывал серию против «Локомотива».
«Последние два-три дня занимаемся этим вопросом. Сегодня утром был в больнице. Пока ответа нет. Надеюсь, обойдется без вмешательства», — заявил хоккеист, слова которого приводит «Матч ТВ».
В полуфинальной серии Кубка Гагарина «Авангард» уступил «Локомотиву» со счетом 3−4, хотя по ходу противостояния омский клуб вел 3−1.
Ранее сообщалось, что Шарипзянов играл концовку серии с повреждением, из-за которого мог пропустить оставшиеся матчи.
29-летний защитник выступает за «Авангард» с 2020 года и является капитаном команды с 2022-го.