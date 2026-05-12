СКА и «Шанхайские Драконы» будут делить «СКА Арену» в новом сезоне

Как сообщает «Матч ТВ», в сезоне-2026/27 на «СКА Арене» будут выступать сразу два клуба КХЛ — СКА и «Шанхайские Драконы».
В минувшем сезоне петербургский клуб проводил домашние матчи в «Ледовом дворце», рассчитанном на 12 300 зрителей. Ранее СКА уже играл на «СКА Арене», однако покинул стадион по экономическим причинам.
По информации источника, клубу удалось договориться о более выгодных условиях аренды, после чего было принято решение о возвращении на крупнейшую хоккейную арену мира.
В регулярном чемпионате-2025/26 СКА в среднем собирал 11 364 зрителя на домашних матчах. «Шанхайские Драконы», выступавшие на «СКА Арене», посещали в среднем 7613 болельщиков за игру.
По итогам прошлого сезона «Шанхай» не смог выйти в плей-офф КХЛ, а СКА завершил выступление уже в первом раунде, уступив ЦСКА со счетом 1−4 в серии.