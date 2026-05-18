Защитник Юсупов продлил контракт с «Трактором»

Защитник Владислав Юсупов подписал новый контракт с «Трактором». Соглашение 20-летнего хоккеиста с челябинским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28, сообщает официальный сайт «Трактора».
Контракт Юсупова является двусторонним. Такой формат позволяет игроку выступать как за основную команду в КХЛ, так и за клуб системы в другой лиге на условиях соглашения.
Юсупов родился 30 июня 2005 года в Челябинске. Он является воспитанником «Трактора» и выступал за профессиональные команды клубной системы.
В сезоне-2023/24 защитник стал бронзовым призером чемпионата МХЛ в составе «Белых Медведей». В КХЛ Юсупов дебютировал 28 октября прошлого сезона, а 2 ноября забросил первую шайбу в лиге.
Всего за «Трактор» защитник набрал 3 очка в 21 матче. В ВХЛ за «Челмет» он провел 94 игры и отметился 30 баллами при показателе полезности «+6».