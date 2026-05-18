Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
США
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.71
П2
3.75
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
50.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.51
П2
1.32
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.75
П2
4.05
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
4
:
Словения
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
0
:
Латвия
2
П1
X
П2

Защитник Юсупов продлил контракт с «Трактором»

Челябинский клуб заключил с 20-летним хоккеистом двустороннее соглашение до конца сезона-2027/28.

Источник: ХК "Трактор"

Защитник Владислав Юсупов подписал новый контракт с «Трактором». Соглашение 20-летнего хоккеиста с челябинским клубом рассчитано до конца сезона-2027/28, сообщает официальный сайт «Трактора».

Контракт Юсупова является двусторонним. Такой формат позволяет игроку выступать как за основную команду в КХЛ, так и за клуб системы в другой лиге на условиях соглашения.

Юсупов родился 30 июня 2005 года в Челябинске. Он является воспитанником «Трактора» и выступал за профессиональные команды клубной системы.

В сезоне-2023/24 защитник стал бронзовым призером чемпионата МХЛ в составе «Белых Медведей». В КХЛ Юсупов дебютировал 28 октября прошлого сезона, а 2 ноября забросил первую шайбу в лиге.

Всего за «Трактор» защитник набрал 3 очка в 21 матче. В ВХЛ за «Челмет» он провел 94 игры и отметился 30 баллами при показателе полезности «+6».