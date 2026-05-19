Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Венгрия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.34
П2
2.60
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.05
П2
1.30
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Латвия
:
Австрия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Италия
:
Норвегия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Кожевников заявил, что «Спартаку» нужен Шипачев

Двукратный олимпийский чемпион считает, что опытный форвард сможет усилить московский клуб.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Спартаку» стоит рассмотреть вариант с подписанием форварда Вадима Шипачева.

Ранее стало известно, что минское «Динамо» пока не предложило 39-летнему хоккеисту новый контракт. По информации СМИ, нападающий хочет вернуться в московский регион.

«“Спартаку” нужен такой игрок, как Шипачев. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. У него есть кубковый опыт, а таких людей команде не хватает. У Вадима в голове компьютер. Это ИИ. Он будет отдавать передачи в клюшку, а партнерам останется только подставить и забить», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Кожевников также отметил, что главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов понимает важность присутствия опытных игроков в составе.

В минувшем сезоне Шипачев провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 47 очков — 16 шайб и 31 результативную передачу.

Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и одним из лучших бомбардиров в истории КХЛ.