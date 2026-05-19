Кожевников заявил, что «Спартаку» нужен Шипачев

«“Спартаку” нужен такой игрок, как Шипачев. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. У него есть кубковый опыт, а таких людей команде не хватает. У Вадима в голове компьютер. Это ИИ. Он будет отдавать передачи в клюшку, а партнерам останется только подставить и забить», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.