Кожевников заявил, что «Спартаку» нужен Шипачев

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Спартаку» стоит рассмотреть вариант с подписанием форварда Вадима Шипачева.
Ранее стало известно, что минское «Динамо» пока не предложило 39-летнему хоккеисту новый контракт. По информации СМИ, нападающий хочет вернуться в московский регион.
«“Спартаку” нужен такой игрок, как Шипачев. Думаю, руководству стоит рассмотреть его кандидатуру. У него есть кубковый опыт, а таких людей команде не хватает. У Вадима в голове компьютер. Это ИИ. Он будет отдавать передачи в клюшку, а партнерам останется только подставить и забить», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.
Кожевников также отметил, что главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов понимает важность присутствия опытных игроков в составе.
В минувшем сезоне Шипачев провел 72 матча с учетом плей-офф и набрал 47 очков — 16 шайб и 31 результативную передачу.
Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и одним из лучших бомбардиров в истории КХЛ.