В «Северстали» высказались против увеличения числа матчей в КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал возможное увеличение числа матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ с 68 до 74.
В интервью «Советскому спорту» руководитель клуба отметил, что увеличение количества игр имеет как преимущества, так и серьезные финансовые последствия.
«В НХЛ сейчас играют по 82 матча, со следующего сезона будет даже по 84. Понятно, чем больше матчей, тем лучше. Но в Северной Америке от этого зависит заработок. У нас в этом вопросе примерно так же, но нельзя забывать, что и расходы растут», — сказал Канаков.
По словам директора «Северстали», серьезной проблемой становятся затраты на перелеты.
«На выезды нужны чартерные рейсы, а сейчас один авиационный керосин из-за событий на Ближнем Востоке взлетел в разы. В этом вопросе, как и везде, есть свои плюсы и минусы», — добавил Канаков.
Ранее в КХЛ обсуждалась возможность расширения календаря регулярного чемпионата, чтобы сократить количество длительных пауз между матчами по ходу сезона.