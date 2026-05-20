«Трактор» сделал квалификационные предложения трем хоккеистам

Челябинский «Трактор» определился с будущим трех своих игроков. Клуб направил квалификационные предложения вратарю Савелию Шерстневу и нападающим Андрею Никонову и Александру Кисакову. Об этом сообщил клуб на своем сайте.
Савелий Шерстнев впервые вышел на лед в КХЛ в прошлом сезоне. За 12 матчей голкипер одержал пять побед. Процент отраженных бросков составил 91.8, а коэффициент надежности — 2.12.
Андрей Никонов пополнил состав «Трактора» в сезоне 2025/2026. Форвард провел 60 игр и заработал 9 очков по системе «гол плюс пас» (6 шайб и 3 передачи).
Александр Кисаков тоже перешел в стан черно-белых по ходу минувшего сезона. В восьми матчах нападающий записал на свой счет три голевые передачи.
Минувший сезон «Трактор» завершил после первого раунда плей-офф, проиграв «Ак Барсу», который борется в финале Кубка Гагарина с «Локомотивом».