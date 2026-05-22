Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Германия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
14.25
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
65.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
26.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
23.05
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.40
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2

Губерниев: «Локомотив» — это локомотив российского хоккея

Комментатор Дмитрий Губерниев поздравил ярославскую команду с победой в Кубке Гагарина и отметил завершение карьеры Боба Хартли.

Источник: РИА "Новости"

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал заслуженной победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Ярославская команда в четверг обыграла «Ак Барс» со счетом 3:2 и выиграла серию 4−2, сообщает «Матч ТВ».

«“Локомотив” — великая команда. Так отыграться в полуфинале, проявить лучшие качества, потерять лидера Иванова, сыграть за себя и за того парня. Блестяще реализовывали моменты, великолепный вратарь Исаев, на пятачке творили чудеса, забрасывали шайбы. Поэтому Ярославль от души поздравляю, хоккеисты “Локомотива” — огромные молодцы, вот где действительно воля к победе», — сказал Губерниев.

Комментатор также отметил главного тренера ярославцев Боба Хартли. После победы в финале канадский специалист заявил, что завершает тренерскую карьеру.

«Всячески поздравляю “Локомотив”, прекрасное завершение карьеры Хартли. Но теперь у команды будет третий тренер за три года. Интересно, как дальше они будут развиваться. Но в любом случае, “Локомотив” — это локомотив российского хоккея», — добавил Губерниев.

По словам Губерниева, «Ак Барс» заметно прибавил в плей-офф и заслуженно дошел до финала. При этом в решающей серии, по его мнению, сильнее оказался «Локомотив».

Хартли возглавил «Локомотив» перед сезоном-2025/26. Ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина второй год подряд: в прошлом сезоне команду к трофею привел Игорь Никитин.