Губерниев: «Локомотив» — это локомотив российского хоккея

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал заслуженной победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Ярославская команда в четверг обыграла «Ак Барс» со счетом 3:2 и выиграла серию 4−2, сообщает «Матч ТВ».
«“Локомотив” — великая команда. Так отыграться в полуфинале, проявить лучшие качества, потерять лидера Иванова, сыграть за себя и за того парня. Блестяще реализовывали моменты, великолепный вратарь Исаев, на пятачке творили чудеса, забрасывали шайбы. Поэтому Ярославль от души поздравляю, хоккеисты “Локомотива” — огромные молодцы, вот где действительно воля к победе», — сказал Губерниев.
Комментатор также отметил главного тренера ярославцев Боба Хартли. После победы в финале канадский специалист заявил, что завершает тренерскую карьеру.
«Всячески поздравляю “Локомотив”, прекрасное завершение карьеры Хартли. Но теперь у команды будет третий тренер за три года. Интересно, как дальше они будут развиваться. Но в любом случае, “Локомотив” — это локомотив российского хоккея», — добавил Губерниев.
По словам Губерниева, «Ак Барс» заметно прибавил в плей-офф и заслуженно дошел до финала. При этом в решающей серии, по его мнению, сильнее оказался «Локомотив».
Хартли возглавил «Локомотив» перед сезоном-2025/26. Ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина второй год подряд: в прошлом сезоне команду к трофею привел Игорь Никитин.