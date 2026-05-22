КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ после «Ак Барса» (2009, 2010), московского «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023), которой удалось выиграть два Кубка Гагарина подряд. До этого ярославцы не могли выиграть КХЛ на протяжении 16 лет.