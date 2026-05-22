КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

Накануне ярославский «Локомотив» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в шестом матче финальной серии и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.
Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев стал лучшим в своем амплуа в финальной серии плей-офф КХЛ. Исаев также был признан самым ценным игроком плей-офф. Вратарь «железнодорожников» провел 22 встречи в розыгрыше Кубка Гагарина, одержав 16 побед, отразив 93,1% бросков и оформив пять «сухих» матчей.
Лучшим защитником финальной серии Кубка Гагарина стал партнер Исаева по команде Никита Черепанов. Также словацкий игрок «железнодорожников» Рихард Паник стал лучшим нападающим. Лучшим новичком финала признан защитник казанского «Ак Барса» Степан Терехов.
«Локомотив» стал четвертой командой в истории КХЛ после «Ак Барса» (2009, 2010), московского «Динамо» (2012, 2013) и ЦСКА (2022, 2023), которой удалось выиграть два Кубка Гагарина подряд. До этого ярославцы не могли выиграть КХЛ на протяжении 16 лет.