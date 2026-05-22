Форвард «Локомотива» Березкин может уехать в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин может продолжить карьеру в НХЛ. По информации журналиста Артура Хайруллина, после окончания сезона форвард подпишет контракт новичка с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Березкин был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2020 года под общим 138-м номером. Права на хоккеиста в североамериканской лиге принадлежат канадскому клубу.
В сезоне-2025/26 Березкин выступал за «Локомотив» и помог ярославской команде выиграть Кубок Гагарина. В финальной серии клуб обыграл «Ак Барс» со счетом 4−2.
Для «Локомотива» этот трофей стал вторым подряд. Ранее команда выигрывала Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.
«Эдмонтон» в последние годы остается одним из претендентов на Кубок Стэнли. Лидерами команды являются Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.