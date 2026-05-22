Форвард «Локомотива» Березкин может уехать в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин может продолжить карьеру в НХЛ. По информации журналиста Артура Хайруллина, после окончания сезона форвард подпишет контракт новичка с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом он сообщил в Telegram-канале.