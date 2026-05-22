Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
23.05
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.45
П2
3.56
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Германия
:
Венгрия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Канада
:
Словения
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2

Форвард «Локомотива» Березкин может уехать в НХЛ

Нападающий ярославского клуба Максим Березкин, по информации журналиста, по окончании сезона подпишет контракт новичка с «Эдмонтоном».

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин может продолжить карьеру в НХЛ. По информации журналиста Артура Хайруллина, после окончания сезона форвард подпишет контракт новичка с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Березкин был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2020 года под общим 138-м номером. Права на хоккеиста в североамериканской лиге принадлежат канадскому клубу.

В сезоне-2025/26 Березкин выступал за «Локомотив» и помог ярославской команде выиграть Кубок Гагарина. В финальной серии клуб обыграл «Ак Барс» со счетом 4−2.

Для «Локомотива» этот трофей стал вторым подряд. Ранее команда выигрывала Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

«Эдмонтон» в последние годы остается одним из претендентов на Кубок Стэнли. Лидерами команды являются Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.