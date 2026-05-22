Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Германия
1
:
Венгрия
0
П1
1.20
X
12.50
П2
26.00
Хоккей. Чемпионат мира
1-й период
Канада
0
:
Словения
0
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Великобритания
П1
1.01
X
50.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Италия
П1
1.04
X
26.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
23.05
Колорадо
:
Вегас
П1
1.84
X
4.42
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Монреаль
6
«Барыс» продлил лучшего защитника-бомбардира

Американец Райли Уолш подписал новое соглашение с казахстанским клубом до 31 мая 2027 года.

Источник: ХК Барыс

«Барыс» объявил о продлении контракта с американским защитником Райли Уолшем. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Уолш стал самым результативным защитником казахстанского клуба в сезоне-2025/26. В 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ он набрал 46 очков.

На счету хоккеиста 16 заброшенных шайб и 30 результативных передач. В клубе отметили атакующие качества игрока и его вклад в игру команды.

«Райли — игрок с великолепными атакующими навыками, что он наглядно подтвердил статистикой. Мы ценим его вклад в нападение, но прекрасно понимаем, что для достижения больших командных целей есть критерии, в которых он способен вырасти и сделать команду еще лучше», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.

Уолш продолжит выступать за астанинский клуб в следующем сезоне КХЛ. Для «Барыса» сохранение результативного защитника стало одним из шагов по формированию состава на новую кампанию.