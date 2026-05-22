«Барыс» продлил лучшего защитника-бомбардира

«Барыс» объявил о продлении контракта с американским защитником Райли Уолшем. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба.
Уолш стал самым результативным защитником казахстанского клуба в сезоне-2025/26. В 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ он набрал 46 очков.
На счету хоккеиста 16 заброшенных шайб и 30 результативных передач. В клубе отметили атакующие качества игрока и его вклад в игру команды.
«Райли — игрок с великолепными атакующими навыками, что он наглядно подтвердил статистикой. Мы ценим его вклад в нападение, но прекрасно понимаем, что для достижения больших командных целей есть критерии, в которых он способен вырасти и сделать команду еще лучше», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.
Уолш продолжит выступать за астанинский клуб в следующем сезоне КХЛ. Для «Барыса» сохранение результативного защитника стало одним из шагов по формированию состава на новую кампанию.